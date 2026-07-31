La investigación a un médico de Málaga destapa una red nacional de viagra y anabolizantes ilegales

Vídeo de la operación de la Policía Nacional que ha permitido desmantelar un laboratorio que fabricaba y distribuía ilícitamente productos para la disfunción eréctil.

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal dedicada a la fabricación y distribución ilegal de medicamentos y sustancias dopantes en varias provincias españolas. La investigación comenzó en Málaga tras detectar la supuesta mala praxis de un médico, lo que llevó a 27 detenciones y al desmantelamiento de un laboratorio clandestino. Entre los implicados figuran preparadores físicos y distribuidores, quienes captaban clientes y facilitaban recetas electrónicas para obtener fármacos sin justificación clínica. Durante la operación se incautaron 200.000 dosis de medicamentos ilegales, 1.000 kilos de sustancias, 37.000 euros en efectivo y maquinaria para la fabricación fraudulenta de estos productos.

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la fabricación y distribución ilícita de medicamentos y sustancias dopantes que operaba en diferentes puntos de España.

La investigación, que se inició en Málaga a raíz de la supuesta mala praxis de un médico, se ha saldado con 27 detenidos, el desmantelamiento de un laboratorio clandestino y la intervención de 200.000 dosis de fármacos ilegales.

Entre los arrestados figuran dos personas en la provincia de Málaga, además de detenidos en Cádiz (4), Sevilla (1), Castellón (2), Madrid (1), Toledo (1), Barcelona (5), Bilbao (10) y Zaragoza (1). A todos ellos se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico ilícito de medicamentos, blanqueo de capitales e intrusismo profesional.

Según ha informado este viernes la Policía Nacional, las pesquisas arrancaron después de detectar la supuesta actuación irregular de un médico en Málaga que presuntamente recetaba determinados medicamentos a personas que no presentaban patologías que justificaran su prescripción.

A medida que avanzó la investigación, los agentes comprobaron la existencia de una estructura organizada integrada por preparadores físicos, distribuidores de sustancias dopantes y el propio facultativo, que actuaba como un elemento clave del entramado.

De acuerdo con la investigación, cuando los medicamentos podían obtenerse mediante receta, el médico los prescribía siguiendo los cauces legales. Sin embargo, cuando esa vía no era posible por carecer de justificación clínica, los clientes eran derivados a otros miembros de la organización que suministraban las sustancias de forma ilícita.

Preparadores físicos y recetas electrónicas

La Policía sostiene que varios preparadores físicos captaban clientes ofreciéndoles asesoramiento deportivo y nutricional. Posteriormente, los ponían en contacto con el médico para conseguir las recetas necesarias a cambio de una contraprestación económica.

Además, dos de los investigados utilizaban, presuntamente con el consentimiento del facultativo, sus certificados electrónicos para emitir recetas médicas de manera telemática destinadas a personas interesadas en adquirir estos productos.

Entre las sustancias distribuidas figuraban anabolizantes, esteroides, medicamentos para la disfunción eréctil, hormonas del crecimiento y fármacos destinados a la pérdida de grasa. Según la Policía, algunos de estos últimos se encontraban en fase experimental para ensayos clínicos y su consumo no estaba autorizado en humanos.

La operación incluyó 11 registros en inmuebles situados en Málaga, Cádiz, Toledo, Barcelona y Bilbao, además de siete inspecciones en establecimientos y trasteros repartidos entre Málaga, Castellón, Toledo y Bilbao.

Durante los registros, los agentes intervinieron más de 1.000 kilos de sustancias, equivalentes a unas 200.000 dosis de medicamentos ilegales, así como 37.000 euros en efectivo, maquinaria para la fabricación y el envasado fraudulento de productos, máquinas encapsuladoras, mezcladores, probetas, dispositivos electrónicos y un vehículo de alta gama.

La actuación permitió además desmantelar un laboratorio clandestino utilizado, presuntamente, para la fabricación de estos productos.

En el transcurso de la investigación también fue localizada una habitación oculta en una nave industrial de Barcelona equipada con una camilla e instrumental sanitario donde, según la Policía Nacional, se administraban por vía intravenosa las sustancias comercializadas por la organización de manera completamente ilegal.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con el entramado desmantelado.