Detienen a un hombre por el asesinato de una mujer en una vivienda de Benahavís

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Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Istán por su presunta implicación en el asesinato de una mujer de 45 años en Benahavís. El crimen ocurrió el 22 de julio, cuando Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso de una posible agresión en una urbanización del municipio. La víctima presentaba un corte en el cuello causado por un arma blanca y los servicios de emergencia solo pudieron confirmar su fallecimiento. La investigación descarta la violencia de género, ya que el sospechoso y la víctima se conocían pero no mantenían una relación sentimental.

Un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil por su presunta relación con el asesinato de una mujer de 45 años hace unos días en el municipio malagueño de Benahavís.

Así lo han confirmado fuentes cercanas al caso, que han señalado que la detención de esta persona se ha producido en el municipio malagueño de Istán como resultado de la investigación y búsqueda del supuesto autor del asesinato.

Cabe recordar que los hechos se produjeron el pasado 22 de julio. Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso a las 09.50 horas, en el que un vecino alertaba de una posible agresión a una mujer en una urbanización del municipio.

Desde la sala coordinadora han enviado a la zona los servicios sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Local, que no pudieron hacer más que confirmar el fatídico fallecimiento de la víctima que presentaba un corte en el cuello por arma blanca.

Inicialmente, la investigación descartó la violencia de género en este crimen, ya que, según señaló en ese momento el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, "no hay constatado relación de pareja ni expareja ni sentimental entre la persona sospechosa y la mujer" de 45 años.

Esa conclusión, según detalló, se apoyaba en las declaraciones testificales recabadas, "especialmente de la hija de la mujer". "No estamos hablando de que sean personas desconocidas; hay un nivel de conocimiento", señaló, en referencia a la hipótesis de que el sospechoso accediera al domicilio a modo de robo con violencia.