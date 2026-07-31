Detenida una mujer por agredir a dos enfermeras en las Urgencias del Hospital Regional de Málaga

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Las claves Generado con IA Una mujer ha sido detenida tras agredir a dos enfermeras en el área de triaje de Urgencias del Hospital Regional Universitario de Málaga. El incidente ocurrió el miércoles 29 de julio y también resultó herido un vigilante de seguridad que intervino para inmovilizar a la agresora. El Sindicato de Enfermería (Satse) ha condenado la agresión y denuncia el incremento de ataques físicos y verbales a profesionales sanitarios. Satse exige reforzar la seguridad en los servicios de Urgencias y convoca una concentración de repulsa el lunes 3 de agosto en apoyo a las profesionales agredidas.

Dos profesionales de Enfermería han sido agredidas en la tarde del pasado miércoles, 29 de julio, en el área de triaje del Servicio de Urgencias del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Así lo han señalado desde el Sindicato de Enfermería (Satse) de Málaga, que ha condenado la agresión. Los hechos ocurrieron en torno a las 18,15 horas cuando la acompañante de un paciente agredió a las profesionales que se encontraban desempeñando su labor asistencial.

Ante la gravedad de la situación, se activaron de inmediato los protocolos establecidos y fue necesaria la intervención de la Policía Nacional, que procedió a la detención de la agresora. Durante el incidente también resultó herido un vigilante de seguridad que intervino para inmovilizar a la agresora, sufriendo un corte en una mano.

Desde el sindicato han trasladado su apoyo a las profesionales afectadas, asegurando que continúan muy impactadas por lo sucedido y que manifiestan sentimientos de miedo e inseguridad tras haber sufrido esta agresión en su puesto de trabajo.

Satse ha advertido de que este suceso "no constituye un hecho aislado, sino una muestra más del preocupante incremento de las agresiones físicas y verbales que sufren los profesionales sanitarios".

Además, han asegurado que, "cada día, enfermeras y enfermeros atienden a cientos de pacientes en entornos de gran presión asistencial, por lo que resulta inadmisible que tengan que desarrollar su trabajo bajo amenazas o situaciones de violencia".

Por ello, han exigido a las administraciones sanitarias que refuercen las medidas de prevención y seguridad, "especialmente en los servicios de Urgencias, y recuerda que debe mantenerse una política de tolerancia cero frente a cualquier agresión a profesionales sanitarios".

Asimismo, Satse Málaga ha informado de que el próximo lunes, 3 de agosto, a las 11:00 horas se celebrará una concentración de repulsa a las puertas del Hospital Regional Universitario de Málaga, en apoyo a las profesionales agredidas y para denunciar el aumento de la violencia contra los trabajadores de la sanidad.