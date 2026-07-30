Cártama despierta al gigante dormido de Finca Chaves: 27 años después desbloquea 617 nuevas viviendas

Las claves

Las claves Generado con IA Cártama desbloquea tras 27 años el desarrollo urbanístico de Finca Chaves, permitiendo la construcción de hasta 617 nuevas viviendas. La innovación urbanística ajusta la superficie del sector UR-7 a 192.751 m² y reduce el techo edificable, manteniendo la densidad de 32 viviendas por hectárea. El plan mantiene más de 21.700 m² para zonas verdes y cerca de 20.000 m² para equipamientos públicos, así como 775 plazas de aparcamiento público. Se incluyen medidas ambientales y de protección hidráulica, especialmente por el riesgo de inundación vinculado al arroyo Cano y a la cuenca del Guadalhorce.

Veintisiete años de espera, una crisis del ladrillo y un arroyo rebelde después: Cártama despierta por fin al gigante dormido de Finca Chaves.

La Junta de Andalucía ha aprobado de forma definitiva la innovación urbanística del sector UR-7, desbloqueando una de sus grandes bolsas residenciales, que llevaba atrapada desde el siglo pasado y que permitirá el desarrollo de hasta 617 nuevas viviendas.

La resolución, publicada el pasado 8 de julio en el BOJA, ajusta el planeamiento a la realidad física actual del terreno, especialmente por la incidencia del arroyo Cano, y reduce la superficie y la edificabilidad previstas inicialmente.

La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga acordó el 10 de junio la aprobación definitiva de la Innovación al PGOU de Adaptación a la Revisión de las NNSS de Cártama, de la delimitación y ordenación del PPO del sector UR-7 del PGOU de Cártama, ‘Finca Chaves.

El acuerdo ordena su inscripción en el registro autonómico de instrumentos urbanísticos y su publicación junto con la normativa urbanística.

La principal consecuencia de la innovación es el ajuste del ámbito del sector, que pasa de 202.900,00 metros cuadrados a 192.751,33 metros cuadrados, una reducción ligada a la nueva delimitación del cauce del arroyo de la Almendrera o Cano y a su zona de protección.

También desciende el techo edificable total, de 81.160,00 metros cuadrados a 77.100,52, aunque se mantiene la densidad de 32 viviendas por hectárea y el máximo de 617 viviendas.

La modificación afecta sobre todo a parcelas unifamiliares aisladas y adosadas situadas en la zona este del ámbito, próxima al cauce, y corrige además alineaciones, viales y servidumbres técnicas como la línea aérea eléctrica de 220 kV Cártama-Jordana y el oleoducto Arahal-Málaga. El documento también introduce nuevas normas de edificación para distintas tipologías y regula la servidumbre del Arroyo Cano.

Un desarrollo con historia

Finca Chaves es uno de los desarrollos urbanísticos más antiguos del municipio. El sector UR-7 fue aprobado definitivamente en enero de 1999, el proyecto de urbanización recibió luz verde en 2001 y la reparcelación se aprobó en 2002, pero la actuación quedó incompleta tras la crisis inmobiliaria.

Según la documentación del expediente, se ejecutaron más del 80% de las obras de urbanización y buena parte de las viviendas previstas, además de las cesiones de equipamientos y zonas verdes al Ayuntamiento.

La promotora Prochaves SL impulsó la innovación para adaptar el planeamiento a los cambios físicos producidos en los últimos años y a la normativa vigente, con el objetivo de regularizar la ordenación del ámbito y completar el desarrollo.

El expediente subraya que Finca Chaves sigue siendo una de las principales áreas de expansión residencial de Cártama y que aporta una tipología de vivienda unifamiliar aislada poco habitual en otras zonas del núcleo urbano.

Zonas verdes y equipamientos

Pese al ajuste de superficie, el sector conserva las reservas de espacios libres y equipamientos previstas en el planeamiento. La innovación mantiene más de 21.700 metros cuadrados para zonas verdes y cerca de 20.000 metros cuadrados para equipamientos públicos, incluyendo usos docentes, deportivos y sociales, según la tabla comparativa incorporada al expediente.

El reparto residencial previsto incluye 394 viviendas plurifamiliares, 194 adosadas, 4 nuevas adosadas, 24 aisladas y una vivienda vinculada a la parcela de residencia rústica. El expediente también recoge 775 plazas de aparcamiento público como referencia de dotación mínima.

La resolución integra el informe ambiental estratégico, que concluye que la innovación no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente siempre que se cumplan las medidas preventivas y correctoras fijadas en la documentación.

Entre ellas figuran medidas de ahorro energético, reducción de la demanda hídrica, control de la contaminación lumínica, preservación del arbolado y empleo de especies autóctonas.

En materia hidráulica, el expediente insiste en la protección del dominio público del Arroyo Cano y en la necesidad de cumplir las limitaciones derivadas de su servidumbre, así como de obtener las autorizaciones o informes preceptivos antes de ejecutar obras que puedan afectar al cauce o a sus zonas de protección.

El documento también recuerda que el sector se encuentra dentro del ámbito de riesgo de inundación asociado a la cuenca del Guadalhorce y que deberán adoptarse medidas específicas frente a avenidas.