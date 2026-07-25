El verano más negro para las mujeres en Málaga: cinco asesinatos en un mes y una violencia que se dispara

Concentración este pasado miércoles en Antequera en recuerdo de María y contra la violencia de género. EFE/ Alvaro Cabrera

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga vive uno de los veranos más trágicos con cinco asesinatos de mujeres en julio y un total de ocho muertes violentas en pocas semanas. El aumento de la violencia coincide con factores como altas temperaturas, mayor consumo de alcohol y drogas, cambios en la convivencia y una intensa actividad nocturna. Varios de los crímenes están relacionados con violencia de género, destacando casos donde las víctimas fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. La provincia también enfrenta un repunte de la criminalidad organizada, con recientes operaciones policiales que han desmantelado redes de tráfico de armas y drogas, incautando un importante arsenal y grandes cantidades de estupefacientes.

Hay una época del año que, casi sin excepción, vuelve a aparecer en las estadísticas de la criminalidad más grave. Son los meses de julio y agosto. Cada verano se repite un patrón que preocupa a criminólogos, psicólogos y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: aumentan los episodios de violencia y, con ellos, los homicidios. Este 2026, la provincia de Málaga se ha convertido en el ejemplo más dramático de esa tendencia.

En apenas unas semanas se han registrado ocho muertes violentas de mujeres en la provincia, cinco de ellas solo durante el mes de julio. Una concentración de casos extraordinaria que ha colocado a Málaga en el foco nacional y que dibuja uno de los veranos más trágicos de los últimos años.

A esa sucesión de crímenes se suman otros episodios relacionados con el crimen organizado y la delincuencia violenta, configurando un escenario que obliga a analizar qué está ocurriendo.

Las causas no son sencillas ni responden a un único factor. Los expertos llevan décadas estudiando la relación entre las altas temperaturas y el aumento de la violencia.

El calor no convierte a una persona en asesina, pero sí puede actuar como un elemento que incrementa la irritabilidad, reduce la tolerancia a la frustración y agrava conflictos ya existentes.

Si a ello se añaden un mayor consumo de alcohol y drogas, cambios en las rutinas laborales, más convivencia durante las vacaciones y una intensa actividad nocturna, el resultado es un contexto especialmente propicio para que afloren conductas violentas que permanecían latentes.

La sucesión de asesinatos de mujeres en Málaga durante julio refleja precisamente esa realidad. El primer caso que conmocionó a la provincia fue el de Cristina, de 35 años, desaparecida desde finales de marzo.

Durante meses su familia mantuvo la esperanza de encontrarla con vida hasta que su cuerpo apareció oculto en un pozo de Rincón de la Victoria. La investigación señaló desde el primer momento a su expareja como principal sospechoso, detenido junto a otras personas por su presunta participación en el crimen. Su asesinato puso fin a una angustiosa búsqueda y volvió a recordar que muchas desapariciones esconden desenlaces fatales.

El golpe más duro llegaría días después en Mijas. María Celestina, de 61 años, y su hija Patricia, de 31, fueron encontradas sin vida en una vivienda que posteriormente fue incendiada.

Ambas presentaban heridas de arma blanca y todas las investigaciones apuntaban a la pareja de la mujer como presunto autor del doble crimen. Patricia habría intentado defender a su madre durante el ataque y terminó convirtiéndose también en víctima. Una escena devastadora que conmocionó incluso a los investigadores acostumbrados a enfrentarse a los peores escenarios.

La espiral de violencia continuó en Antequera. María, una mujer de 29 años, fue asesinada presuntamente por su expareja, quien después se suicidó. Ambos tenían dos hijos menores que quedaron huérfanos. El crimen reabrió el debate sobre los sistemas de protección a las víctimas y sobre la dificultad de detectar cuándo un agresor puede volver a actuar, incluso años después de haberse denunciado episodios de violencia.

Cuando todavía no se había asimilado ese asesinato, otra mujer aparecía muerta en Benahavís. La víctima, de nacionalidad húngara y 45 años, presentaba varias heridas de arma blanca. La investigación continúa abierta mientras los agentes buscan al principal sospechoso, que abandonó la vivienda tras los hechos. Fue el quinto asesinato de una mujer en apenas tres semanas en la provincia.

Aunque cada caso responde a circunstancias distintas y se encuentra en diferentes fases judiciales, todos forman parte de una estadística que inquieta. No solo por el número de víctimas, sino porque coinciden en un mismo espacio temporal.

Los meses estivales concentran tradicionalmente un mayor volumen de delitos violentos. En una provincia como Málaga, donde la población prácticamente se duplica durante el verano por la llegada de turistas y residentes temporales, la presión también aumenta sobre los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad.

El otro frente: armas de guerra, narcotráfico y un posible nuevo homicidio bajo secreto de sumario

A ese escenario de violencia se suma otra realidad que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan años combatiendo: la creciente actividad del crimen organizado en la Costa del Sol.

Aunque no existe relación entre los asesinatos de mujeres registrados este verano y las organizaciones dedicadas al narcotráfico, ambos fenómenos han coincidido en el tiempo y han elevado la sensación de inseguridad en la provincia.

La Policía Nacional ha asestado esta semana un importante golpe a una organización criminal asentada en Málaga dedicada al tráfico de armas de guerra y de grandes cantidades de droga.

La investigación, desarrollada por la UDYCO, culminó con la detención de cuatro personas y la intervención de uno de los mayores arsenales localizados en los últimos años en la Costa del Sol.

Los agentes incautaron 36 fusiles de asalto, 11 pistolas, 11 granadas de mano, silenciadores, chalecos antibalas y más de 5.000 cartuchos de munición. Junto a las armas aparecieron también 120 kilos de cocaína, 60 kilos de hachís, miles de pastillas de éxtasis y varias dosis de tusi, una muestra del enorme potencial operativo de estas organizaciones.

La operación coincide con otra investigación desarrollada conjuntamente por los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional que ha permitido desarticular una red especializada en el tráfico ilegal de armas.

Según las pesquisas, la organización suministraba armamento a grupos criminales de distintos puntos de España y del sur de Francia y estaba dirigida desde prisión por un interno condenado por homicidio. Los investigadores sostienen que la estructura abastecía de armas y munición a organizaciones vinculadas al narcotráfico utilizando comunicaciones cifradas y una compleja red de distribución.

Pero el escenario de violencia podría ir más allá. Esta semana han surgido rumores de la desaparición de un empresario relevante de Puerto Banús y en entornos del crimen organizado se habla de que ha sido asesinado esta semana por un ajuste de cuentas, pero hasta ahora no hay confirmación alguna oficial del fallecimiento. Todo permanece en secreto.