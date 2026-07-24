Málaga se cuela en La Velada del Año VI: una empresa local acompaña a Fernanfloo en su combate contra Plex

El equipo de TuManag3r con Fernanfloo en el centro. TuManag3r

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga estará presente en La Velada del Año VI gracias a la agencia local TuManag3r, que acompaña a Fernanfloo en su combate contra Plex. TuManag3r, fundada en 2021 en Málaga, es una agencia internacional de marketing de influencers que ahora coproduce e invierte en eventos junto a creadores. Fernanfloo, uno de los youtubers en español más populares y representado por TuManag3r, disputará uno de los combates más esperados de la noche en Sevilla. La agencia malagueña presta servicios en 27 países y mantiene su sede y centro de decisión en la ciudad andaluza.

La Velada del Año VI llega este sábado 25 de julio a Sevilla y Málaga tendrá representación ante las 80.000 personas que llenarán el Estadio de La Cartuja y varios millones más seguirán la retransmisión gratuita por internet.

El toque malagueño está detrás de uno de sus combates con una compañía malagueña: TuManag3r, según han informado en un comunicado.

Se trata de una agencia internacional de marketing de influencers que llega al evento de la mano de Fernanfloo, uno de los grandes nombres de YouTube en español, representado por la agencia y además socio de la compañía.

La participación de la agencia de este tipo de eventos junto a sus representados "no es simbólica" sino que "forma parte del modelo de negocio de la agencia, que ha pasado de intermediar campañas publicitarias a coproducir, acompañar e invertir en proyectos junto a los propios creadores".

En la Velada del Año VI, Fernanfloo disputará el noveno combate de la noche frente al creador español Plex, uno de los enfrentamientos más esperados del cartel.

Los pronósticos, según han explicado desde la agencia, le son favorables, ya que en la votación abierta de la web oficial del evento, con más de 101.000 participantes, el 57,8% de la comunidad lo da como ganador, frente al 42,2% que apuesta por Plex.

Quién es Fernanfloo

Luis Fernando Flores Alvarado, conocido como Fernanfloo, es un creador de contenido salvadoreño nacido en 1993 y una de las figuras más icónicas del vídeo en habla hispana.

Su canal de YouTube cuenta con 50 millones de suscriptores, lo que lo convierte en el quinto canal más suscrito en español.

En 2016 se convirtió en el youtuber más seguido de habla hispana del mundo, reconocimiento al que sumó el premio al Mejor Canal de Entretenimiento en los Shorty Awards.

Una compañía internacional nacida en la Alameda de Colón

TuManag3r fue fundada en Málaga en 2021, por el emprendedor Vicente Mirasol, incluido este año por la revista Emprendedores entre los 100 emprendedores más destacados de España en 2026.

Cinco años después, la compañía presta servicio en 27 países, y mantiene en Málaga su centro de decisión, administración y dirección, con equipos distribuidos en México, Canadá, Estados Unidos e Italia.

TuManag3r opera en lo que el sector denomina creator economy: el ecosistema económico surgido alrededor de los creadores de contenido, que ha dejado de ser un fenómeno de redes sociales para convertirse en una industria con reglas propias.