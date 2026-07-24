Cinco detenidos por atracos violentos a joyerías: el cabecilla cae en Málaga cuando preparaba un nuevo golpe

Las claves

Las claves Generado con IA Cinco varones han sido detenidos por cuatro atracos violentos en Valencia, empleando cuchillos grandes y motocicletas robadas para huir. El cabecilla de la banda fue arrestado en Málaga cuando preparaba un nuevo golpe, tras haber herido a un joyero en uno de los asaltos. Los detenidos recurrieron a pelucas, gafas y dedos postizos para dificultar su identificación y planeaban vender relojes robados en el mercado ilegal. La Policía recuperó seis motocicletas robadas y diversos objetos sustraídos, y el juez ha decretado prisión provisional para el presunto líder del grupo.

La Policía Nacional ha detenido a cinco varones acusados de perpetrar cuatro atracos violentos en distintos establecimientos de Valencia, utilizando cuchillos de grandes dimensiones para amedrentar a sus víctimas y huyendo siempre en motocicletas robadas.

Uno de los arrestados llegó a herir a un joyero durante uno de los asaltos. El juez ha decretado prisión provisional para el presunto cabecilla de la banda.

La investigación se inició a finales de abril, cuando una empleada de un salón de juegos de Benimàmet (Valencia) denunció que un hombre con casco integral y guantes había entrado en el local y, cuchillo en mano, le había exigido dinero.

Atemorizada, la trabajadora entregó 25 euros de la caja registradora. El asaltante escapó de inmediato en una motocicleta que, según se comprobó después, había sido sustraída en la propia ciudad de Valencia.

A principios de mayo, el grupo golpeó de nuevo, esta vez en un restaurante de comida rápida de Burjassot. El autor accedió por la puerta trasera y amenazó a los empleados con un cuchillo para que abrieran la caja fuerte.

Ante la resistencia, llegó a sujetar a una trabajadora del brazo y a colocarle el cuchillo en el cuello para poder huir, escapando en una moto conducida por un cómplice. También ese vehículo resultó ser robado.

Cinco días después, la banda atacó una joyería de Burjassot. El presunto autor, de "buena apariencia", tocó el timbre y, cuando el propietario le abrió, lo abordó por la espalda advirtiéndole de que portaba un arma blanca.

Tras un forcejeo, sacó un cuchillo de una mochila y arremetió contra el joyero, causándole heridas que requirieron atención médica. Los investigadores descubrieron que el atracador llevaba peluca, gafas y dedos postizos para dificultar su identificación.

El 19 de mayo, sobre las ocho de la tarde, se produjo el cuarto y último atraco documentado, en otra joyería de Valencia. El mismo individuo, de nuevo con peluca, preguntó por unas alianzas antes de sacar un cuchillo de gran tamaño y exigir la apertura de la caja fuerte bajo amenazas de muerte.

Segundos después entró un segundo asaltante, con casco integral y una bolsa grande donde introdujeron el botín, y ambos huyeron en otra motocicleta previamente robada.

Las pesquisas llevaron a los agentes hasta una vivienda unifamiliar en Bétera, donde se recuperaron la motocicleta empleada en el último asalto, la caja de caudales sustraída y varios relojes de alta gama procedentes de los robos.

La investigación reveló además que esos relojes iban a introducirse en el mercado irregular, lo que permitió identificar y detener también a los receptadores encargados de darles salida.

Los investigadores tuvieron conocimiento de que el presunto cabecilla, que amenazaba a las víctimas con cuchillos, preparaba un nuevo atraco, esta vez en Málaga, para lo que ya había robado una motocicleta en Torremolinos. La Policía Nacional desplegó un dispositivo que permitió su detención, junto a un segundo varón, cuando ambos se dirigían a recoger la moto para cometer el asalto.

En total, son cinco los varones detenidos por estos robos con violencia e intimidación, todos ellos con numerosos antecedentes por hechos similares. Puestos a disposición judicial, la autoridad decretó el ingreso en prisión provisional del cabecilla de la banda.

Los agentes lograron además recuperar las seis motocicletas robadas utilizadas en los distintos atracos, que fueron devueltas a sus propietarios.