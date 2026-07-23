La Diputación de Málaga abre un refugio climático cultural en La Térmica: un lugar donde descansar fresco este verano

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Las claves Generado con IA La Diputación de Málaga ha abierto un refugio climático cultural en La Térmica para ofrecer un espacio fresco y gratuito este verano. El refugio, ubicado en la sala 8 de La Térmica, está abierto de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas. El espacio dispone de sofás, vegetación, una fuente de agua, enchufes, catálogos de exposiciones, publicaciones y juegos de mesa. La iniciativa cuenta con la colaboración de Ecodes y el Vivero Provincial, y se inspira en el proyecto del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Estamos en verano y hace mucho calor. Más de 40 grados en numerosas ocasiones y cuando hay terral no se puede ni respirar. La solución de miles de personas es irse a la playa.

Pero también hay muchos ciudadanos a los que no les gusta la playa o, simplemente, prefieren hacer otra cosa sin estar pasando calor en sus casas ni pagando luz con tanto ventilador.

La Diputación de Málaga acaba de abrir un refugio climático cultural en La Térmica. ¿Qué es eso? Pues una zona donde cualquier persona puede estar leyendo, trabajando o descansando de forma gratuita.

Está en la sala 8 de La Térmica y está abierto de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 20:00.

Un momento de la presentación. EE

Lo ha presentado este jueves el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza. "Es un paso más en la vocación de servicio público de La Térmica, que amplía su función como espacio cultural para convertirse también en un lugar de acogida, bienestar y encuentro durante los meses de mayor calor”, ha señalado.

En este refugio climático hay sofás, vegetación, una fuente de agua y enchufes para la conexión de dispositivos electrónicos. Hay una selección de catálogos de exposiciones y publicaciones editadas por La Térmica para su consulta, así como juegos de mesa.

La iniciativa nace inspirada en el proyecto desarrollado por el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El proyecto cuenta además con la colaboración de Ecodes, una empresa malagueña de referencia en el impulso de iniciativas vinculadas a la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático, así como del Vivero Provincial de la Diputación de Málaga.