Descartan la violencia machista en el crimen de Benahavís: "El sospechoso y la víctima se conocían, pero no eran pareja"

Las claves

Las claves Generado con IA El delegado del Gobierno en Andalucía descarta indicios de violencia machista en el crimen de Benahavís, aunque la investigación sigue abierta. No existe relación de pareja ni expareja entre la víctima y el sospechoso, aunque ambos se conocían previamente. La víctima, una mujer de 45 años, presentaba un corte en el cuello y había estado registrada en el sistema VioGén, aunque el expediente ya no estaba activo. En los últimos dos días, tres mujeres han sido asesinadas en España, dos de ellas en Andalucía, lo que ha llevado a la convocatoria de un comité de crisis para analizar posibles fallos en la protección.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha descartado que por el momento existan por el momento indicios de violencia machista en la muerte de la mujer de 45 años hallada con heridas de arma blanca en una vivienda de Benahavís. El caso, ha explicado, de momento se estudia como una muerte violenta y no como un caso de violencia de género.

Preguntado por si desde Delegación podían confirmar la línea de investigación, Salas ha respondido que "no hay en absoluto ahora mismo un contexto que indique que estemos ante un caso de violencia de género". Ha añadido que "no existe esa situación".

El delegado ha precisado que no consta acreditada relación "de pareja ni expareja sentimental" entre la fallecida y la persona sospechosa, que hasta el momento no ha sido detenida. Esa conclusión, según ha detallado, se apoya en las declaraciones testificales recabadas hasta ahora, "especialmente de la hija de la mujer".

Sí ha admitido que las pesquisas apuntan a un conocimiento previo entre ambos. "No estamos hablando de que sean personas desconocidas; hay un nivel de conocimiento", ha señalado, en referencia a la hipótesis de que el sospechoso accediera al domicilio a modo de robo con violencia.

Sobre las motivaciones concretas del crimen, el delegado se ha remitido al secreto de la investigación. Ha recordado que no hay ninguna persona detenida y que, por tanto, no se ha podido practicar ningún interrogatorio ni se dispone de otros datos.

"La investigación está abierta y no puedo revelar más detalles", ha resumido, antes de confirmar que se mantiene activo el dispositivo de búsqueda del presunto autor.

Cabe recordar que la mujer estaba registrada en el sistema VioGén, con el expediente ya no activo.

El aviso al servicio de Emergencias 112 Andalucía entró a las 09.50 horas, cuando un vecino alertó de una posible agresión a una mujer en una urbanización del municipio. El informante relató que había escuchado un grito muy fuerte, que había mucha sangre en el lugar y que un hombre había salido de forma precipitada en un coche.

Hasta la zona se desplazaron los servicios sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Local, que solo pudieron confirmar el fallecimiento. La víctima presentaba en principio un corte en el cuello por arma blanca.

Unos días lúgubres

En la misma comparecencia, el delegado ha calificado la situación de "auténtica tragedia social" y ha hablado de unos días "muy trágicos". Ha cifrado en tres las mujeres asesinadas en 48 horas en toda España, dos de ellas en Andalucía.

En el conjunto de la comunidad, ha situado en nueve las mujeres asesinadas, cinco de ellas en la provincia de Málaga (Victoria, Vicky, Cristina, Mari (y su hija Patricia que no entra en el conteo) y María. "Realmente pues es un tema muy preocupante", ha valorado.

El representante del Gobierno ha anunciado que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha convocado un comité de crisis para el próximo 28 de julio. En esa reunión se analizará si ha fallado algo dentro del sistema VioGén y en qué punto de la cadena de administraciones, incluido el Poder Judicial, se ha producido el fallo.

Sobre todo, en referencia al caso de María en Antequera, que acudió con su verdugo a quitar la orden de alejamiento vigente por un supuesto mutuo acuerdo.

El delegado ha reclamado abordar el problema desde "la concienciación, la educación, la igualdad" y no solo desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia. Ha apelado a la unidad y a "la repulsa total y absoluta".