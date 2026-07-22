El presunto asesino de María en Antequera la insultó en un grupo de WhatsApp y se suicidó: "No quiere a los niños"

Con este caso, ascienden a nueve las mujeres asesinadas por violencia de género en Andalucía en 2026, siendo la cuarta víctima en Málaga este mes.

La familia relata años de acoso, amenazas y violencia por parte del agresor, quien también era cazador y tenía licencia de armas.

María había denunciado anteriormente a su expareja por malos tratos y amenazas, y la orden de alejamiento expiró solo cinco días antes del asesinato.

El presunto asesino de María la insultó y se despidió en un grupo de WhatsApp minutos antes de suicidarse tras el crimen.

Antes de que nadie supiera que María, la joven de 29 años y natural de Antequera, había sido asesinada a puñaladas, los padres de los compañeros de su hija mayor ya habían escuchado unos mensajes por parte de su presunto asesino que no terminaban de cuadrarles.

A través de audios de WhatsApp, el hombre envió a un grupo del colegio insultos hacia la madre de sus hijos, de la que hablaba ya en pasado y a la que, presuntamente acababa de matar a puñaladas.

"Dijo que ella no quería a los niños, que solo quería estar con unos y otros", explican desde la familia de la víctima. En esos mensajes, que llegaron entre las 11.27 y 11.46 horas del lunes, apenas unos minutos antes de suicidarse, el hombre lloraba mientras se refería a María en pasado. "Estaba despidiéndose y pidiéndole a los padres del grupo que cuidaran a los niños".

Poco después, sobre las 11.50, los investigadores localizaron su cuerpo en la vía pública, tras precipitarse desde la Muralla de la Alcazaba de Antequera, a diez minutos caminando de la casa de ella.

Al comprobar su historial acudieron de inmediato al domicilio de María, en la calle Maderuelos, donde la encontraron con varias heridas de arma blanca, algunas en el cuello. La llamada que alertó del hallazgo entró sobre las 14.00 horas.

En 2023, María ya denunció a su presunto asesino por malos tratos y ambos entraron en el sistema VioGén, según han confirmado fuentes cercanas al caso. La denuncia llegó, cuentan sus allegados, después de que él la amenazara de muerte encañonándola con un arma de fuego.

Era cazador y tenía licencia de armas, algo que aprovechó, explica la familia, para que las amenazas subieran de nivel y fueran cada vez más oscuras.

De aquella denuncia salió una orden de alejamiento que estuvo vigente hasta hace menos de una semana, apenas "cinco días", cuentan desde su entorno, cuando ambos cerraron el expediente de mutuo acuerdo y la orden venció. Los que la querían desconocían ese extremo.

Y nadie descarta que María lo hiciera con ánimo de defender a sus niños ante una amenaza. "Tuvo que haberla amenazado con hacerle algo. No es lógico", cuentan.

Porque las amenazas, sostienen quienes la rodeaban, no cesaron nunca. "Ya hace muy poco él la amenazó con no devolverle a los niños y ella dio aviso a la Policía", cuenta su familia. "Daba la sensación de que se calmó tras aquello y por eso parece que estaba bien con ella. Llevaba unos días sin acosarla".

El resto del relato familiar dibuja años de acoso. "A ella le ha pegado desde hace años, la maltrataba", relatan, y aseguran que "no la dejaba vivir". Se habría presentado de noche en su casa en más de una ocasión y le habría hecho, dicen, "muchas barbaridades, hasta colarle una serpiente por la ventana".

También describen a un "celoso compulsivo" que la hacía de menos de forma sistemática. "Para lo guapa que era, siempre le decía fea, aunque fuera en tono de broma, para que acabara creyéndoselo".

Su lema, según los allegados, era otra frase que hoy suena distinta. "Si no estás conmigo no estás con nadie". Una amiga de la víctima añade que él iba amenazando a cualquier chico con el que ella hablara, aun estando soltera. "Decía que iba a ir a matarlos".

María era quien se hacía cargo de los menores en el día a día, explica su familia. Este mes, sin embargo, "él quiso regirse por la ley y llevárselos la segunda quincena de julio", justo cuando la niña cumplía 7 años.

"Cuando se hacía cargo de ellos era por molestarla a ella; sabía que teníamos preparada una fiesta a la niña", lamentan las mismas fuentes, que denuncian además que nunca aportó un euro de manutención.

La última vez que una sobrina de María lo vio fue el domingo, en plena celebración de la victoria de España en la final del Mundial. No se hablaban desde la denuncia por violencia de género. Decidió saludarlo porque iba con los niños, "para que ellos no notaran nada".

"Me dijo: 'voy a hacer las cosas bien'. Ahora, con esa frase, siento que lo tenía todo planeado en su cabeza".

Menos de 24 horas después, María aparecía muerta en su vivienda. La principal hipótesis de la Policía Nacional es que se trata de un crimen machista, extremo que aún no ha sido oficialmente confirmado por el Ministerio de Igualdad.

Los dos niños, de 7 y 4 años, se encuentran en buen estado y a cargo de sus abuelos paternos. Las pesquisas siguen abiertas a la espera de los resultados de la autopsia, practicada en el Instituto de Medicina Legal de Málaga. Este miércoles será enterrada en su pueblo, que llora su muerte.

Una lacra que no cesa

Con este crimen, se elevan a nueve las mujeres víctimas mortales en Andalucía, la comunidad autónoma con más crímenes en 2026. Esta es además la cuarta víctima mortal en la provincia de Málaga en lo que va de mes, a la espera de las investigaciones del caso de Benahavís, donde una mujer de 45 años y origen húngaro ha sido hallada muerta con signos de violencia en una vivienda de una urbanización de lujo, con un corte en el cuello por arma blanca.

Ante estos datos, la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha convocado un comité de crisis el próximo martes 28 de julio, según han informado fuentes de Igualdad.

El comité de crisis de violencia machista es un mecanismo institucional que se activa para analizar repuntes de asesinatos por violencia de género o casos de especial relevancia. La última vez que se convocó fue el 21 de mayo de este año, a raíz de los cinco asesinatos de ese mes.

En un comunicado del Ministerio, su titular, Ana Redondo García, ha mostrado "su más absoluta condena y su rotundo rechazo ante estos nuevos feminicidios machistas" y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

Si usted o alguien de su entorno sufre violencia de género, puede llamar al 016, un teléfono gratuito y que no deja rastro en la factura, o escribir al correo 016-online@igualdad.gob.es. En caso de emergencia, marque el 112.