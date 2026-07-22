Patricia Navarro repite como delegada del Gobierno andaluz en Málaga

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Las claves Generado con IA Patricia Navarro Pérez ha sido confirmada como delegada del Gobierno andaluz en Málaga, cargo que ya ocupaba en la pasada legislatura. Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y posee un EMMBA en Dirección de Empresas, además de experiencia previa en el sector bancario. Navarro ha ocupado cargos políticos en el Ayuntamiento de Málaga, el Senado y el Parlamento andaluz, y actualmente preside el PP de Málaga. En la estructura del Partido Popular, ha desempeñado puestos de responsabilidad como secretaria general y presidenta regional de Nuevas Generaciones de Andalucía.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles el nombramiento de Patricia Navarro Pérez como delegada del Gobierno andaluz en Málaga, cargo que ya desempeñó durante la pasada legislatura y en el que continuará al frente de la representación del Ejecutivo autonómico en la provincia.

Nacida en Málaga en 1979, Patricia Navarro es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y cuenta con un EMMBA en Dirección de Empresas. Antes de dedicarse plenamente a la política, trabajó en el sector bancario, donde actualmente mantiene una situación de excedencia.

Su trayectoria institucional comenzó en el Ayuntamiento de Málaga, donde ejerció como concejal, y posteriormente dio el salto a la política nacional como senadora entre los años 2008 y 2015.

Tras su paso por la Cámara Alta, fue parlamentaria andaluza por Málaga desde 2015 hasta su incorporación al Gobierno andaluz.

En las elecciones autonómicas de 2022 ocupó el número dos de la candidatura del Partido Popular por Málaga.

Dentro de la estructura orgánica del partido, ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad, entre ellos la presidencia regional de Nuevas Generaciones de Andalucía en 2006 y las vicesecretarías generales Electoral y de Organización del PP andaluz.

Asimismo, en mayo de 2017 fue nombrada secretaria general del PP de Málaga y, desde octubre de 2022, ocupa la presidencia provincial de la formación.