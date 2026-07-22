La Aemet eleva a naranja el aviso por calor en Málaga: estas son las zonas que alcanzarán los 40 grados

El mapa de avisos por calor de la Aemet de este jueves. Aemet

Las claves

Las claves Generado con IA La AEMET ha elevado a nivel naranja el aviso por calor en varias zonas de Málaga debido a la ola de calor. Antequera registrará máximas de 40 grados y Ronda podría alcanzar esa cifra; en Costa del Sol y Guadalhorce se prevén hasta 40 grados. El miércoles el aviso naranja estará activo en toda la provincia de Málaga desde las 13:00 hasta las 21:00 horas. El jueves persistirán las alertas en Axarquía, Costa del Sol, Guadalhorce y Málaga capital, con máximas de hasta 40 grados.

La ola de calor que azota la provincia de Málaga va a ser recordada durante mucho tiempo. Las temperaturas no hacen más que aumentar y eso ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a elevar avisos por altas temperaturas al nivel naranja.

Este martes están en alerta por calor Antequera (en nivel naranja), Ronda, Costa del Sol, Guadalhorce y Málaga capital (en nivel amarillo) hasta las 21.00 horas.

Asimismo, en Antequera las máximas previstas son de 40 grados, en Ronda 39 grados, pero pudiendo alcanzar los 40 grados en algunas zonas y en Sol y Guadalhorce 37 grados, con la posibilidad de alcanzar los 40 grados en el Valle del Guadalhorce.

Avisos naranja miércoles y jueves

De cara al miércoles, los avisos por calor estarán activos en toda la provincia desde las 13.00 hasta las 21.00 horas.

En Antequera, donde las máximas previstas rondarán los 40 grados, el aviso es naranja. Al igual que en la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce y Málaga capital. En este último caso, las máximas son de 39 grados, pero pueden superarse los 42 grados en el interior y en el extremo occidental de la zona.

Por otro lado, en Ronda las máximas previstas son de 39 grados, pudiendo llegar a los 40 grados. En la Axarquía, las temperaturas no superarán los 37 grados en puntos del interior.

El jueves desaparecerán algunas alertas, pero se mantendrán otras. Ese es el caso de la Axarquía, Costa del Sol, Valle del Guadalhorce y Málaga capital, donde el aviso estará activo de 13.00 a 21.00 horas.

En la Axarquía se esperan máximas de 37 grados, aunque en municipios del interior se podrán alcanzar los 39 grados.

En Sol, Guadalhorce y la capital, los expertos prevén que se registrarán hasta 40 grados.