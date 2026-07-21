Nuevo incendio forestal declarado en Málaga: efectivos del Infoca trabajan en Pizarra para sofocar las llamas
Hasta el lugar de los hechos se han trasladado un helicóptero pesado, dos bricas y 30 bomberos forestales.
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Un nuevo incendio forestal se cierne sobre la provincia de Málaga. En esta ocasión el fuego está localizado en el municipio del Valle del Guadalhorce de Pizarra.
La alerta sobre este suceso llegó alrededor de las 17.45 horas. En ese momento se activó al Plan INFOCA.
Hasta el lugar de los hechos, según han informado desde el Plan INFOCA, se han trasladado un helicóptero, dos bricas, y 30 bomberos forestales que están trabajando por tierra.