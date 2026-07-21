Investigan la muerte violenta de otra mujer en Málaga: el cuerpo ha sido hallado en una vivienda de Benahavís

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer cuyo cuerpo fue hallado en una vivienda de Benahavís, Málaga. El caso se produce menos de 24 horas después del hallazgo del cadáver de María en Antequera, con signos de violencia y varias puñaladas. En el caso de Antequera, la principal hipótesis apunta a un crimen de violencia machista tras el suicidio del presunto agresor, pareja de la víctima. La investigación sobre la muerte en Benahavís está en sus primeras fases y todas las hipótesis permanecen abiertas.

La Guardia Civil ha abierto una investigación por una nueva muerte violenta de una mujer en la provincia de Málaga. Esta vez, el hallazgo se ha producido en una vivienda del pueblo malagueño de Benahavís.

Hace menos de 24 horas se localizaba el cadáver de María en el piso donde residía en Antequera con evidentes signos de violencia, concretamente, varias puñaladas, algunas de ellas a la altura del cuello.

Horas antes del hallazgo, un hombre de 35 años que presuntamente, según las fuentes consultadas, sería su pareja sentimental, se quitó la vida lanzándose al vacío desde la muralla de la Alcazaba de Antequera

La principal hipótesis, en ese caso, es que se trata de un crimen de violencia machista. Ambos tenían dos niños: una niña de siete años y un niño de apenas cuatro, que se encuentran en buen estado.

Sobre el caso de Benahavís, las pesquisas son muy recientes y todas las hipótesis permanecen abiertas.

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