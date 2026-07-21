Intoxicación masiva en la piscina de un hotel de Benahavís: más de 60 personas afectadas

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Las claves Generado con IA Más de 60 personas resultaron intoxicadas en la piscina de un hotel en Benahavís, Málaga, debido a un fallo en el sistema de control de cloro y pH. Los afectados fueron atendidos por los servicios de urgencias, sin que ninguno de ellos requiriera hospitalización. Entre los intoxicados se encontraban niños y personas mayores, siendo atendidos en el Hospital Costa del Sol. La piscina fue precintada tras el incidente por motivos de mantenimiento y seguridad.

Más de 60 personas han resultado afectadas por una intoxicación en una piscina de un hotel en el municipio malagueño de Benahavís. Todos ellos fueron atendidos por los servicios de urgencias, pero ninguno requirió hospitalización.

Según han señalado fuentes de la Delegación de Salud y Consumo a Europa Press, "saltó el diferencial y falló el sistema, dejó de funcionar el cloro y el ph y siguieron saliendo otros gases que provocaron la intoxicación de algunos huéspedes".

Pese a que no hay un número concreto de afectados sí que fue un número elevado los atendidos en distintos puntos. Entre otros, según han indicado otras fuentes consultadas, en torno a 60 personas fueron atendidas en el Hospital Costa del Sol.

Según ha adelantado diario 'Sur', al menos 60 turistas, entre ellos niños y personas mayores, tuvieron que ser atendidos y la piscina, tras el suceso, quedó precintada por "cuestiones de mantenimiento".