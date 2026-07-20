La Universidad de Málaga alerta de un déficit de ingresos de 18 millones por la infrafinanciación

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad de Málaga alerta de un déficit de ingresos de 18 millones de euros por infrafinanciación respecto a la media andaluza. El déficit estructural de la UMA se ha reducido de 27 millones en 2023 a 5,5 millones en 2025, aunque la situación financiera sigue siendo delicada. La Junta de Andalucía mantiene una deuda de unos 4 millones de euros con la UMA por gastos de personal del ejercicio 2025. En investigación, la UMA ha conseguido cerca de 17,3 millones de euros para proyectos y ha incorporado tecnología avanzada en supercomputación y genómica.

La Universidad de Málaga (UMA) ha logrado reducir su déficit estructural desde los 27 millones de euros registrados en 2023 hasta los 5,5 millones en 2025, aunque su situación financiera continúa siendo "muy delicada".

Así lo ha trasladado este lunes la gerente de la institución, Rosario Gómez, durante la celebración del Claustro Universitario, en el que se ha realizado un balance del curso académico 2025/26.

Pese al importante ajuste realizado en los dos últimos años, la Universidad advierte de que persisten problemas estructurales que condicionan su estabilidad económica.

Entre ellos, la financiación que recibe por estudiante continúa situándose por debajo de la media andaluza. Según los datos presentados al Claustro, en 2025 la diferencia alcanza los 485 euros por alumno respecto al conjunto del sistema universitario andaluz, lo que supone un déficit de ingresos cercano a los 18 millones de euros.

A esta situación se suma la deuda que mantiene la Junta de Andalucía con la institución por gastos de personal correspondientes al ejercicio 2025. La cantidad pendiente ronda los cuatro millones de euros y, según explicó la gerente, actualmente se negocia en el seno de una comisión técnica constituida el pasado 8 de julio.

La reducción del déficit se ha producido en un contexto marcado por importantes compromisos financieros. Para hacer frente a las deudas derivadas de las obras de las facultades de Turismo y de Filosofía y Letras, la Universidad de Málaga suscribió en 2024 un préstamo de 48,5 millones de euros concedido por la Junta de Andalucía. El crédito, fijado al 1% de interés y cuya devolución comenzará en 2028, motivó la aprobación del plan de ajuste económico 2025-2027.

Durante el Claustro, el rector de la UMA, Teodomiro López, ha realizado además un balance de las principales actuaciones desarrolladas durante el curso.

En el ámbito investigador, destacó la captación de cerca de 9,6 millones de euros procedentes del Plan Nacional de I+D+i para financiar 68 proyectos y otros 7,73 millones del Programa Estatal para la I+D y el Desarrollo Experimental, situando a la Universidad como la segunda institución andaluza en volumen de financiación obtenida en esta última convocatoria.

Asimismo, la institución ha incorporado una infraestructura de computación cuántica en el Centro de Supercomputación y Bioinnovación y un nuevo sistema de secuenciación genómica de altas capacidades para los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación.

En materia académica, la convocatoria ordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad de 2026 contó con 9.326 participantes, un 6,44% más que el curso anterior.

Del total de estudiantes que realizaron la fase de acceso, el 91,61% logró superarla. Además, cerca de 3.000 alumnos se beneficiaron de becas y ayudas al estudio durante el curso, mientras que la empleabilidad de los egresados alcanzó el 71,3% al año de finalizar sus estudios y el 74,01% a los dos años.

Por su parte, el Defensor de la Comunidad Universitaria, Pedro Farias, ha informado de que la Defensoría ha gestionado 222 actuaciones durante el curso 2025-2026, un 30% más que el año anterior, entre las que se incluyen 154 quejas, 46 consultas y 22 mediaciones.