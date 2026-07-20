Málaga vuelve a colocarse entre las zonas más calurosas de España: dos municipios superan los 41 grados

Las claves

Las claves Generado con IA Álora y Manilva han registrado las temperaturas más altas de España este lunes, superando los 41 grados. En la estación Azud de Paredones, en Álora, se alcanzaron los 42,5 grados, la máxima de la jornada. Coín, Cortes de la Frontera y el embalse de la Viñuela rozaron los 40 grados, mientras que en Málaga capital se registraron 36,7 grados. Para martes y miércoles se mantienen avisos amarillos y naranjas por altas temperaturas en Antequera, Ronda, Costa del Sol, Guadalhorce y Málaga capital.

Los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se están cumpliendo y los termómetros de la provincia de Málaga no paran de alcanzar algunas de las máximas más elevadas de la temporada de Andalucía y España.

Este lunes no iba a ser menos y dos municipios malagueños han registrado dos de las temperaturas más altas del país de la jornada al llegar a los 41 e incluso 42 grados, según los datos de la Aemet y la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía.

El municipio donde ha hecho más calor ha sido Álora, que en la última semana ha estado registrando las temperaturas más altas de todo el país.

Durante esta jornada, el calor ha estado muy presente y la temperatura más alta registrada, según la Aemet, ha sido de 41,5 grados.

Por otro lado, en Azud de Paredones, una estación de la Red Hidrosur en Álora, han llegado a los 42,5 grados este lunes.

Manilva es el segundo municipio en el que más calor ha hecho este lunes en la provincia de Málaga, ya que ha registrado, según la Aemet, la misma máxima que Álora.

Los 40,6 grados ha sido la temperatura más alta que se ha registrado hoy en río Grande (Las Millanas) y 40,8 son los que se han alcanzado en el embalse de Guadalteba, según la Red Hidrosur.

Así en Coín y Cortes de la Frontera no han llegado a los 40 grados, pero los han rozado al alcanzar los 39,8 y los 39,4 grados, respectivamente. Ya en el embalse de la Viñuela han llegado a los 38,8 grados.

En Málaga capital las temperaturas han sido algo más bajas, pero el calor ha reinado. En el Centro Meteorológico han registrado 36,7 grados y en el Aeropuerto de la Costa del Sol 35,6 grados.

Avisos amarillos y naranjas de esta semana

Los próximos martes y miércoles, los avisos volverán a repetirse de 13.00 a 21.00 horas en Antequera, Ronda, Costa del Sol, Valle del Guadalhorce y la capital.

Para el martes, en Antequera las máximas previstas son de 39 grados, en Ronda 38 grados y el Sol, Guadalhorce y la capital 36 grados, pero con la posibilidad de que se alcancen los 40 grados en el interior.

De cara al miércoles subirán las temperaturas y el aviso amarillo en Antequera pasará a ser naranja, ya que las máximas previstas para la zona son de 40 grados.

En Ronda, los termómetros marcarán como máximo 39 grados, pero localmente también se podrían alcanzar los 40 grados.

En la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce y Málaga capital, las máximas previstas son de 37 grados, con la posibilidad de alcanzar los 40 grados en el interior.