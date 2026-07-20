Málaga afronta varios días más de calor extremo: Antequera tendrá aviso naranja por temperaturas de 40 grados

Una mujer se protege del sol y del calor. EFE EFE

Las claves

Las claves Generado con IA La provincia de Málaga seguirá varios días más bajo avisos por altas temperaturas, con Antequera en aviso naranja por máximas de 40 grados. Este lunes está activo el aviso amarillo de 13:00 a 21:00 horas para toda la provincia, con temperaturas de hasta 39 grados en Antequera y Ronda. Martes y miércoles se repetirán los avisos, con máximas previstas de 40 grados en Antequera y Ronda, y hasta 37 grados en la Costa del Sol y la capital. En el interior de la provincia, especialmente en el Valle del Guadalhorce, las temperaturas podrían alcanzar los 40 grados en los días próximos.

El calor no da tregua a la provincia de Málaga y los avisos van a estar activos unos cuantos días más. Ya no solo serán amarillos porque la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a naranja una de las alertas para Antequera de los próximos días.

La semana pasada, los avisos amarillos estuvieron activos todos los días, aunque dependiendo de la jornada había una zona que se libraba de ellos y esta semana la situación es similar.

Este lunes, ya está activo el aviso amarillo de la jornada que afecta a toda la provincia. Empezó a las 13.00 horas y se prolongará hasta las 21.00 horas.

En cuanto a las temperaturas, en las comarcas de Antequera y Ronda, la Aemet prevé máximas de hasta 39 grados. En el interior de la Axarquía las máximas esperadas son 36 grados.

En el caso de la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce y la capital, la temperatura máxima estimada es de 37 grados, pero pueden alcanzarse los 40 grados en el interior.

Avisos martes y miércoles

Los próximos martes y miércoles, los avisos volverán a repetirse de 13.00 a 21.00 horas en Antequera, Ronda, Costa del Sol, Valle del Guadalhorce y la capital.

Para el martes, en Antequera las máximas previstas son de 39 grados, en Ronda 38 grados y el Sol, Guadalhorce y la capital 36 grados, pero con la posibilidad de que se alcancen los 40 grados en el interior.

De cara al miércoles subirán las temperaturas y el aviso amarillo en Antequera pasará a ser naranja, ya que las máximas previstas para la zona son de 40 grados.

En Ronda, los termómetros marcarán como máximo 39 grados, pero localmente también se podrían alcanzar los 40 grados.

En la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce y Málaga capital, las máximas previstas son de 37 grados, con la posibilidad de alcanzar los 40 grados en el interior.