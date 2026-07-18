La ola de calor pondrá a Málaga al límite con 46 grados en Coín y hasta 44 en la capital: "Hay que extremar precauciones"

Las claves

Las claves Generado con IA La AEMET ha emitido un aviso especial por ola de calor en Málaga, con temperaturas extremas previstas entre el 21 y el 24 de julio. Coín alcanzará los 46 grados el viernes 24, siendo el municipio más afectado, y Málaga capital podría llegar hasta los 44 grados. Las mínimas nocturnas serán muy altas, hasta 28 grados en la capital y 28 en Coín, dificultando el descanso y elevando el riesgo para personas vulnerables. El riesgo de incendios será extremo, especialmente en zonas de montaña, y se recomienda extremar precauciones durante las horas centrales del día.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido este sábado un aviso especial por ola de calor que afectará de lleno a la provincia de Málaga. El episodio comenzará oficialmente el martes 21 de julio y se prolongará al menos hasta el jueves 23, con una probabilidad del 70%, y no se descarta que pueda extenderse más allá de esa fecha, siendo el viernes una de las peores jornadas.

El organismo explica que un patrón de bloqueo, reforzado por una dana situada al oeste de la Península, empujará una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión procedente del norte de África. La insolación propia de estas fechas hará el resto: temperaturas muy elevadas de día y noches que apenas darán tregua.

AEMET advierte de un nivel de peligro importante durante las horas centrales del día, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables, como las de edad avanzada o con enfermedades cardiovasculares. El riesgo de incendio se situará además en valores extremos, con posibles tormentas secas vespertinas en zonas de montaña.

En la provincia de Málaga, el calor no esperará al martes. Las zonas de Sol y Guadalhorce, Antequera, Ronda y la Axarquía mantienen el aviso por altas temperaturas desde este mismo sábado y hasta el lunes 20, con máximas que rondarán ya los 37 grados en la capital, los 38 en Ronda o los 41 en Coín. Situación similar a la de toda la provincia.

El municipio del Guadalhorce se perfila como el gran horno provincial. Coín encadenará máximas de 41 y 42 grados durante toda la semana antes de dispararse a los 45 el jueves 23 y a los 46 el viernes 24, la cifra más alta prevista en toda la provincia. Las mínimas no bajarán de los 24 grados y llegarán a los 28 en la recta final del episodio.

En Málaga capital el termómetro se mantendrá clavado en los 36 y 37 grados hasta el miércoles. El salto llegará después: 41 grados el jueves y 44 el viernes, con una mínima de 28 que anuncia una noche tórrida en toda regla. La Axarquía seguirá un guion casi calcado, con Vélez-Málaga en 36 y 37 grados durante la semana, 39 el jueves y 43 el viernes.

El interior tampoco escapará. Antequera oscilará entre los 39 y los 42 grados, con el pico el jueves 23, y Ronda, pese a sus 729 metros de altitud, alcanzará los 39 y 40 grados el miércoles y el jueves. La serranía ofrecerá el único alivio real del episodio, con mínimas de 21 a 24 grados que permitirán dormir.

Marbella y el litoral occidental vivirán la versión más amable de la ola, con máximas de 28 a 34 grados hasta el jueves. El respiro durará hasta el viernes 24, cuando el mercurio se disparará también allí hasta los 41 grados.

Ese viernes 24 concentra, de hecho, la gran paradoja del episodio en Málaga. AEMET sitúa el día álgido a nivel nacional el jueves 23, con hasta 45 grados localmente en el sureste peninsular, y prevé descensos generalizados a partir del viernes. En la provincia ocurrirá justo lo contrario: será entonces cuando capital, Guadalhorce, Axarquía y Costa del Sol registren sus valores más altos, en un episodio que podría acabar alargándose si los nuevos datos lo confirman.

La agencia actualizará este domingo su aviso especial y recomienda un seguimiento detallado de la situación a través de sus predicciones y avisos en www.aemet.es. Mientras tanto, el consejo es claro y AEMET lo repite sin matices al pedir "extremar las precauciones durante las horas centrales" de los días más duros.