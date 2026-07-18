De Huelin a Antequera: la guía definitiva para vivir la final del Mundial a pie de calle en la provincia de Málaga

Fuegos artificiales en la localidad de Haro, de donde es natural Luis de la Fuente. EFE EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga y sus municipios instalarán pantallas gigantes y organizarán actividades para que la afición viva la final del Mundial España-Argentina en la calle. Las fiestas locales en barrios como Huelin, El Palo o Campanillas coinciden con el partido y suman el evento a su programación, creando un ambiente festivo único. Localidades como Benalmádena, Estepona, Fuengirola o Vélez-Málaga ofrecerán espacios con pantallas, DJs, foodtrucks y actividades infantiles para disfrutar el partido en comunidad. Antequera y Ronda también se suman con pantallas y festivales, combinando fútbol, gastronomía y actividades familiares durante la final.

El partido de este domingo no es para verlo en silencio ni en soledad. La final del Mundial de España contra la Argentina de Messi ha desatado una locura colectiva que pide calle, barra de bar y, sobre todo, gritos compartidos. Para que nadie tenga que cantar los goles en la intimidad de su casa, la capital y los principales municipios de Málaga van a sacar la artillería pesada: plazas enteras reservadas para la ocasión y pantallas gigantes para vivir el partido a lo grande.

La provincia ha preparado pantallas gigantes para ver el partido por toda la geografía malagueña y, para darle aún más ambiente, un sinfín de propuestas de ocio alrededor de estas, como foodtrucks, castillos hinchables para peques o DJs para celebrar con la selección un día tan importante.

La final llega, además, en el momento perfecto. Esta semana, las barriadas de Huelin, Colonia Santa Inés, El Palo y Campanillas celebran sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen, y los distritos han aprovechado el tirón para instalar pantallas de grandes dimensiones en pleno ambiente festivo.

En Carretera de Cádiz, la cita es en el Parque de Huelin, corazón de unas fiestas marineras que este año suman el final del Mundial a su programación.

En El Palo, la pantalla se instala en el escenario de la plaza del Padre Ciganda; en Campanillas, en la caseta municipal de la feria, junto a la calle José Calderón; y en la Colonia Santa Inés, en la caseta del recinto ferial situada en la explanada entre las calles Juan Francés Bosca y Tamayo y Baus.

Un refresco en una mano y banderita de España en la otra: pocas veces el fútbol y la feria han casado tan bien.

Costa del Sol occidental: estadios, DJs y plazas teñidas de rojo

Benalmádena, por su parte, también volverá a teñirse de rojo. El Ayuntamiento ha instalado una pantalla gigante en la plaza de la Mezquita, que ya sabe lo que es vibrar con la Selección en este Mundial.

Estepona ha optado por ir también a lo grande: pantallas gigantes en el Estadio Francisco Muñoz Pérez, con apertura de puertas a las 19:00 horas y sesión de DJ Miguel Carrasco desde las 19:30 para ir entrando en calor.

El Consistorio habilitará las gradas y parte del césped, con entrada libre hasta completar aforo. Y para los vecinos de Cancelada, pantalla propia en la calle Montemayor.

Fuengirola dobla la apuesta que ya tenía: a la pantalla ya instalada en la plaza de España se suma otra en el escenario principal del Recinto Ferial de Los Boliches. Tanto es así que las actuaciones previstas de Flamencura y Miguel Campello 'El Bicho' se retrasarán hasta que acabe el partido.

Valle del Guadalhorce: fútbol con hinchables y barra solidaria

Cártama ha montado directamente una jornada completa en la Ciudad Deportiva para este domingo. Arranca a las 16:00 horas con castillos hinchables y juegos acuáticos para los más pequeños, sigue a las 19:00 con la música de DJ Mancera y culmina a las 20:30 con la emisión del partido.

Habrá además una barra a beneficio del Grupo Parroquial del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima del Socorro, y la entrada es libre hasta completar aforo.

Alhaurín de la Torre ha elegido como escenario para vivir la final del Mundial el parque municipal de los Patos, con animación desde las 19:30 horas a cargo de DJ Fab y el Reverendo Seven para "calentar motores", como dicen desde el Consistorio, que ha aprovechado para incidir en que invita a vivir la cita en un ambiente de convivencia, respeto y deportividad.

Y Alhaurín el Grande abre a las 20:00 horas las pantallas habilitadas en su Recinto Ferial, con una segunda ubicación en la Villa del Guadalhorce, en la Plaza del Comercio.

Axarquía: Vélez repite tras el llenazo de semifinales

En Vélez-Málaga la fórmula ya está más que probada. Tras el gran ambiente y la excelente acogida de la pantalla gigante durante las semifinales, el Ayuntamiento anima a sus vecinos a volver a reunirse en el Parque María Zambrano para animar juntos a la Selección.

Rincón de la Victoria, en plena Feria también, instalará dos pantallas gigantes. La primera, en la plaza Al-Ándalus, con el partido desde las 20:30 horas y acceso abierto a todos.

La segunda, en el auditorio municipal, escenario del concierto de Siempre Así, previsto para después de la final; ahí el acceso queda reservado exclusivamente a quienes tengan entrada para el espectáculo. Final del Mundial de aperitivo y concierto de postre: plan redondo para quien haya comprado a tiempo sus entradas.

Interior: Ronda va a por la tercera y Antequera monta festival

En Ronda, la pantalla gigante de la plaza Teniente Arce vivirá su tercera cita mundialista tras los partidos frente a Bélgica y Francia, que reunieron, según el Consistorio, a cientos de aficionados en una auténtica fiesta del deporte.

Y Antequera cierra el mapa con dos pantallas gigantes en el Paseo Real, arropadas por foodtrucks y una barra dentro del Family Days Festival. Fútbol, comida callejera y ambiente familiar, una excusa ideal para echarse a la calle este domingo.