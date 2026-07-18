Estabilizado el incendio forestal de Árchez: 65 efectivos trabajan en el terreno y los desalojados vuelven a sus hogares

Una imagen de un helicóptero del Infoca luchando contra el incendio. EFE. Gregorio Marrero.

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio forestal declarado en Árchez quedó estabilizado la noche del viernes tras casi 11 horas de trabajo de los efectivos del Infoca. Un total de 65 efectivos, apoyados por 5 autobombas y unidades de apoyo, continúan trabajando para controlar el incendio completamente. 162 personas fueron desalojadas de sus hogares en Árchez, Canillas de Albaida y Cómpeta, pero la mayoría ya han podido regresar a sus casas. Solo los vecinos de Las Zorreras permanecen desalojados mientras continúa el refresco de la zona, y la carretera entre Cómpeta y Canillas de Albaida ha sido reabierta.

El incendio forestal declarado este viernes en Árchez, en plena Axarquía malagueña, quedó estabilizado por el Infoca a las 23.40 horas, casi 11 horas después de que las primeras llamadas alertaran del fuego. Desde entonces los efectivos trabajan sin descanso para darlo por controlado.

Sobre el terreno permanecen este sábado 65 efectivos por tierra, apoyados por 5 autobombas, una unidad móvil de meteorología y la unidad médica del dispositivo.

La virulencia del fuego en sus primeras horas obligó a desalojar de forma preventiva varios núcleos de viviendas diseminadas en el entorno más cercano a las llamas. En total, 162 personas tuvieron que abandonar sus casas en zonas de los términos municipales de Árchez, Canillas de Albaida y Cómpeta.

Esta última localidad llegó a quedar confinada por orden de las autoridades, una medida que se levantó la misma noche del viernes, una vez que la evolución del incendio lo permitió.

La situación llegó a ser lo bastante seria como para que el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía, elevara a las 14.52 horas el plan a fase de emergencia, en situación operativa 1.

Sin embargo, tras la última reunión celebrada en el puesto de control esta mañana, la Junta de Andalucía ha confirmado la buena noticia de que el incendio se encuentra actualmente en fase de preemergencia por Riesgo de Incendio de Andalucía (nivel 0) tras mejorar las condiciones de este.

Así, el Ayuntamiento de Cómpeta ha confirmado la reapertura de la carretera que une el pueblo con Canillas de Albaida, y que los vecinos de la zona de El Atajo, que seguían fuera de sus hogares esta mañana, podían regresar a sus viviendas.

Solo los vecinos de Las Zorreras deberán permanecer desalojados hasta nuevo aviso, ya que un medio aéreo continuará realizando labores de refresco en la zona donde residen.

Esperamos que, a lo largo del día de hoy, el incendio quede completamente controlado y que estos últimos vecinos también puedan volver a sus hogares.

La delegada del Gobierno, Patricia Navarro, ha declarado este sábado por la mañana que las labores del Infoca se centran en una de las zonas que todavía "puede entrañar algún riesgo". "Podemos decir que el incendio ya no presenta actividad", ha remarcado.

Un viernes de infarto

El fuego también dejó huella en las carreteras. La A-7206, la vía que une Cómpeta con la N-340 por Algarrobo, permaneció cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 0 y 3.

Todo comenzó sobre las 12.40 horas, cuando el teléfono de Emergencias 112 Andalucía empezó a recibir llamadas de vecinos, más de una treintena, que alertaban de un incendio en una zona de pasto escarpada junto al punto limpio de Árchez.

De inmediato, el centro coordinador activó al Centro Operativo Provincial del Infoca, a los bomberos del Consorcio Provincial, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma.

En Cómpeta mantienen instalado el Puesto de Mando Avanzado desde el que se coordina el operativo.