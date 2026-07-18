Brigitte, rescatada en alta mar frente a Manilva, escribe un año después a sus salvadores: "Gracias a vosotros sigo viva"

Las claves

Las claves Generado con IA Brigitte, una francesa rescatada en alta mar frente a Manilva en julio de 2025, agradece un año después a sus salvadores con una emotiva carta. La mujer practicaba paddle surf cuando el viento la arrastró mar adentro y fue localizada exhausta y con síntomas de hipotermia tras horas de búsqueda nocturna. La Salvamar Gadir y el helicóptero Helimer 220 participaron en el rescate, que se realizó en plena oscuridad hasta que la encontraron a 3 millas del puerto de La Duquesa. Brigitte destaca la valentía y entrega de la tripulación y reconoce la labor de Salvamento Marítimo, agradeciendo también a quienes participaron en la búsqueda desde el helicóptero.

Hay rescates que terminan cuando el náufrago pisa tierra y otros que perviven en la memoria de sus protagonistas aunque pasen los años por todo lo que suponen.

El de la noche del 10 al 11 de julio de 2025 frente a las costas de Manilva pertenece a esa segunda categoría. Un año después, la víctima de la historia, Brigitte, ha agradecido su labor a la tripulación de la Salvamar Gadir con una preciosa postal que se ha hecho viral en las redes sociales de Salvamento Marítimo.

La remitente es Brigitte, una mujer francesa que aquella noche practicaba paddle surf cuando el viento de poniente la arrastró mar adentro. Fue localizada a 800 metros de la orilla de la playa del puerto de La Duquesa.

La encontraron exhausta y con síntomas de hipotermia en alta mar, tras horas de búsqueda nocturna. Ahora, desde Francia, ha querido poner por escrito lo que aquella madrugada significó para ella y para su familia.

"Hace un año, del 10 al 11 de julio de 2025 me salvaste la vida", arranca la carta. "Pienso mucho en ti y quería decirte una vez más tu valentía, coraje y tenacidad, gracias a las cuales sigo viva. Esa noche, no te rendiste hasta que me encontraste".

La mujer dedica también un pensamiento a la tripulación del helicóptero que participó en la búsqueda sin llegar a dar con ella. "Mis pensamientos están también con quienes buscaron con el helicóptero y que lamentablemente no pudieron encontrarme", escribe, antes de despedirse con un deseo.

"Que Dios les proteja en todas sus futuras misiones. Sois unos hombres maravillosos".

Esos hombres maravillosos tienen nombre. Eusebio, el patrón; Ángel, el mecánico; y los marineros Antonio y Enrique. Los cuatro han sido muy felices leyendo sus palabras. Es lo que en el organismo llaman el ADN Naranja, el color de sus embarcaciones y que representa el ánimo con el que cada día salen al mar tratando de ayudar a los que los necesitan.

El aviso llegó pasadas las 22.00 de aquel jueves 10 de julio. Una persona alertó de que una practicante de paddle surf no conseguía regresar a tierra, a unos 800 metros de la orilla, en el municipio malagueño de Manilva. El Centro de Coordinación de Salvamento movilizó de inmediato el helicóptero Helimer 220 y la Salvamar Gadir.

La búsqueda se prolongó durante horas en plena oscuridad. Sobre la 01.40 de la madrugada, la mujer fue por fin localizada en el agua, agarrada a su tabla, a unas 3 millas al sureste del puerto deportivo de La Duquesa. Estaba consciente y fue trasladada a tierra para recibir atención médica.

El suyo fue uno de los muchos rescates al límite que acumulan la Salvamar Gadir y el Centro de Coordinación de Salvamento de Tarifa. Solo en 2025, el CCS Tarifa, incluida su cobertura en Ceuta, coordinó el rescate, la asistencia o la búsqueda de 3.339 personas.

"Sepan que hacen un gran trabajo. Difícil, uno que merece ser reconocido", concluye la mujer en su carta. "Mis hijos y yo les agradecemos de todo corazón y jamás lo olvidaremos".