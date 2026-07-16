Así es Naturaleza Viva, el nuevo espectáculo malagueño que llenará Plaza Mayor de desfiles, música y acrobacias

Las claves

Las claves Generado con IA Naturaleza Viva es el nuevo espectáculo de Plaza Mayor, inspirado en la naturaleza, con desfiles, música y acrobacias para toda la familia. El show, creado por Producciones Merlín, destaca por su vestuario, coreografía y puesta en escena, y está producido íntegramente en Málaga. Durante tres fines de semana, los visitantes podrán disfrutar de desfiles y experiencias multisensoriales en un entorno mágico donde el público participa activamente. El espectáculo se celebra los viernes y sábados del 17 de julio al 1 de agosto, e incluye jornadas especiales de Late Night Shopping el 31 de julio y 27 de agosto.

Abre Naturaleza Viva, un nuevo espectáculo que llenará Plaza Mayor, el centro comercial gestionado por Sonae Sierra, de color, música y personajes inspirados en la naturaleza.

El proyecto que abre este verano está pensado para disfrutar en familia o con amigos, invita a los visitantes a formar parte de una historia donde la Madre Naturaleza necesita recuperar su voz, según han informado en un comunicado.

Creado por Producciones Merlín, empresa malagueña de entretenimiento cultural con más de 25 años de trayectoria y dirigida por Domingo Merlín, el espectáculo destaca por su innovación, creatividad y excelencia artística.

Presentación de Naturaleza Viva. Plaza Mayor

Inspirado en los circos contemporáneos de gran formato, Naturaleza Viva impresiona por su vestuario, diseñado para la ocasión, coreografía, acrobacias y puesta en escena, todo producido íntegramente en Málaga, mostrando el talento local al máximo nivel.

Durante tres fines de semana consecutivos, Plaza Mayor se convertirá en un escenario donde los visitantes podrán disfrutar del Bosque Dorado, encontrarse con personajes fantásticos y vivir una experiencia multisensorial en la que cada persona forma parte activa de la historia.

La experiencia comienza con un desfile que recorrerá las principales calles del centro comercial, sorprendiendo a los visitantes con criaturas inspiradas en el mundo natural que los conducirán hasta la Plaza Central, donde tendrá lugar el espectáculo principal.

El espectáculo Naturaleza Viva de Plaza Mayor. Plaza Mayor

Una propuesta visual en la que la narración, el movimiento, la música y las acrobacias se fusionan para ofrecer un formato participativo capaz de emocionar a espectadores de todas las edades.

Cada representación narra la historia de un mundo mágico en el que la Madre Naturaleza ha perdido su voz y necesita la colaboración de todos para recuperarla.

Más que un espectáculo, Naturaleza Viva es una experiencia participativa, que invita al público a implicarse y reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro entorno.

Horario del espectáculo

El espectáculo tendrá lugar los viernes y sábados del 17 de julio al 1 de agosto, comenzando a las 20:00 horas con el desfile y finalizando con el espectáculo principal en la plaza central.

Con una cuidada dirección artística, un espectacular diseño de vestuario y una puesta en escena creada íntegramente en Málaga, Naturaleza Viva pone también en valor el talento creativo local y la capacidad de la provincia para producir espectáculos de gran formato con una elevada calidad artística.

Como parte de esta programación, el próximo 31 de julio y 27 de agosto, el centro comercial celebrará una jornada especial de Late Night Shopping, para ampliar la experiencia de ocio y compras de los visitantes en el marco de Naturaleza Viva.

“En Plaza Mayor queremos que cada visita se convierta en una experiencia memorable. Naturaleza Viva representa perfectamente esa forma de entender el ocio: un espectáculo de gran calidad artística que, además de entretener, invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro entorno”, explica Marta Arana, directora de Marketing de Plaza Mayor.