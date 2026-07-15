El Instituto Econospérides y ACSYMA se alían: quiere promover iniciativas formativas, científicas y sociales

Firma del acuerdo entre el Instituto Econospérides y la Academia Ciencias Sociales. Fundación Unicaja

Las claves

Las claves Generado con IA El Instituto Econospérides y ACSYMA han firmado un convenio para promover iniciativas formativas, científicas y sociales. El acuerdo contempla el intercambio de conocimiento, el diseño de actividades conjuntas y el impulso de proyectos de interés económico y social. Ángela Callejón, presidenta del Instituto Econospérides, y Antonio Pascual, presidente de ACSYMA, han rubricado el acuerdo. Esta colaboración refuerza el compromiso de ambas instituciones con la difusión del conocimiento y la promoción de la educación y la cultura en la sociedad.

Desarrollar iniciativas en los ámbitos formativo, divulgativo, científico y social. Ese es el objetivo del convenio de colaboración que han firmado el Instituto Econospérides, el servicio de estudios económicos vinculado a la Fundación Unicaja, y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía (ACSYMA).

El acuerdo lleva las firmas de Ángela Callejón, presidenta del Instituto Econospérides, y Antonio Pascual, presidente de ACSYMA.

El documento sienta las bases de una cooperación centrada en el intercambio de conocimiento, el diseño de actividades compartidas y el impulso de proyectos de interés mutuo en materia económica y social.

La firma de este acuerdo refuerza el compromiso de ambas instituciones con la generación y difusión del conocimiento, así como con la promoción de la educación y la cultura en la sociedad, poniendo de manifiesto la voluntad compartida de fortalecer vínculos institucionales y avanzar en líneas de colaboración estratégica.

El Instituto Econospérides

El Instituto Econospérides, servicio de estudios económicos de la Fundación Unicaja, surge en 2010 con el objetivo de habilitar un entorno para la generación, la gestión y la difusión del conocimiento económico.

Entre sus fines se encuentra acercar la economía a los ciudadanos, contribuir a que éstos puedan disponer de una visión útil y razonada, y estimular a que adquieran un cierto grado de autonomía personal en su aproximación a los problemas económicos.