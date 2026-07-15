La Guardia Civil de Málaga investiga a un conductor tras ser cazado por tres radares el mismo día a más de 240 km/h

Las claves

Las claves Generado con IA Un conductor fue investigado por la Guardia Civil tras ser detectado por tres radares circulando a más de 240 km/h el mismo día. Las infracciones ocurrieron en la A-4 en Jaén y dos veces en la A-6, en Zamora y Lugo, superando en todos los casos los límites de velocidad en más de 80 km/h. El conductor podría enfrentarse a un delito continuado contra la seguridad vial, castigado con prisión, multa, trabajos comunitarios y retirada del permiso de conducir. La Guardia Civil destaca que el exceso de velocidad es uno de los principales factores de riesgo y gravedad en los accidentes de tráfico.

Un conductor ha sido investigado por la Guardia Civil como presunto autor de un delito continuado contra la seguridad vial después de ser captado por tres radares fijos el mismo día circulando a velocidades de hasta 242 kilómetros por hora en distintas autovías del país.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga, que atribuyen al conductor un delito continuado por exceso de velocidad al superar ampliamente los límites permitidos en las tres ocasiones.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de febrero, cuando el vehículo fue detectado por primera vez en la autovía A-4, a su paso por Despeñaperros (Jaén), circulando a 219 kilómetros por hora en un tramo limitado específicamente a 100 km/h.

Ese mismo día volvió a ser captado en la A-6, a la altura de Benavente (Zamora), donde alcanzó los 232 kilómetros por hora en una vía limitada a 120 km/h.

La tercera infracción se produjo también en la A-6, esta vez en el municipio lucense de As Nogais (Lugo), donde el radar registró una velocidad de 242 kilómetros por hora, duplicando prácticamente el límite establecido para ese tramo.

Delito contra la seguridad vial

Al superar en todos los casos en más de 80 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en vías interurbanas, la Guardia Civil considera que los hechos podrían constituir un delito continuado contra la seguridad vial, tipificado en el artículo 379.1 del Código Penal.

Este delito está castigado con penas de prisión de entre tres y seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Además, conlleva la retirada del permiso de conducir por un periodo de entre uno y cuatro años.

La Guardia Civil recuerda que el exceso de velocidad sigue siendo uno de los principales factores que incrementan tanto el riesgo de sufrir un accidente como la gravedad de sus consecuencias.