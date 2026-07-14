Uber abre una investigación interna por el atropello de Nikoline en Mijas: "Se bajó en su destino"

Una cartel de la menor cuando estaba desaparecida. E. E. M.

Las claves

Las claves Generado con IA Uber investiga el atropello mortal de Nikoline, una menor de 17 años, ocurrido en la A-7 a la altura de Mijas. La menor fue dejada por el Uber en el destino que ella misma solicitó, en una urbanización cercana a la autovía. Nikoline regresó a pie a la autovía y fue atropellada al intentar cruzarla, pese a la existencia de un paso subterráneo para peatones. La Guardia Civil ha identificado un vehículo sospechoso y busca a los dos jóvenes que acompañaron a la menor en el Uber.

Uber ha abierto una investigación interna sobre el atropello mortal de Nikoline, la menor de 17 años que murió en la madrugada del lunes 6 de julio tras ser arrollada en la Autovía del Mediterráneo (A-7), a la altura de Mijas. Unos hechos por los que la Guardia Civil ha detenido a un padre de familia que viajaba en una furgoneta.

La compañía confirma a EL ESPAÑOL de Málaga que la menor no fue dejada en mitad de la autovía, sino en el punto de destino que ella misma había solicitado durante el trayecto.

Un portavoz de Uber ha trasladado a este periódico un comunicado oficial. "Lamentamos profundamente este trágico accidente y expresamos nuestras condolencias a los familiares de la víctima", afirmó el portavoz. "Estamos colaborando con las autoridades en su investigación", ha añadido.

La compañía no ha precisado si el conductor del vehículo ha sido identificado como testigo ni si ha aportado ya su testimonio a la Guardia Civil dentro de las diligencias abiertas.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha reconstruido las horas previas al atropello. A la 1.30 horas del lunes 6 de julio, Nikoline envió un WhatsApp a su familia en el que les manifestaba que todo estaba bien. Había salido a Marbella a celebrar la victoria de Noruega sobre Brasil en el Mundial.

A las 4 de la madrugada, una amiga de la menor la perdió de vista al acudir al baño de la discoteca Funky Buddha, en Puerto Banús. Nikoline no volvió a mirar el teléfono desde ese momento.

Pero la novedad, adelantada por EL ESPAÑOL este fin de semana, es que la menor no salió sola del local. Lo hizo acompañada de dos jóvenes, que se subieron con ella en el mismo Uber.

Según fuentes de la investigación, no está claro si Nikoline se agobió o se arrepintió de acompañarlos, pero pidió al conductor que detuviera el coche. "Para el Uber que me quiero bajar", les dijo.

El conductor tomó la salida de Riviera del Sol, en el kilómetro 1027 de la A-7, y dejó a la menor en esa urbanización de Mijas, coincidiendo con el punto de destino, en principio, que Uber sitúa como el solicitado por la propia Nikoline. Frente a esa salida, en el sentido contrario de la autovía, hay una parada de taxis.

Nikoline habría regresado después a la autovía por su propio pie y trató de cruzarla, pese a existir un paso subterráneo habilitado para peatones.

Fue atropellada a las 5.20 horas. El impacto lanzó su cuerpo por encima de la mediana, hasta el sentido contrario de la calzada.

Un camionero fue testigo del atropello. Detuvo su vehículo, auxilió a la menor y señalizó el cuerpo como pudo hasta la llegada de una patrulla. El conductor que la arrolló se dio a la fuga, cometiendo al menos una omisión del deber de socorro.

A Nikoline se le practicó una extracción terapéutica de sangre para determinar la tasa de alcohol y la posible presencia de sustancias estupefacientes en su organismo en el momento del atropello.

Los investigadores buscan esclarecer si la menor iba desorientada cuando decidió volver a cruzar la autovía en lugar de utilizar el paso subterráneo.

El vehículo sospechoso

La investigación policial ha estado centrada en identificar el vehículo que arrolló a Nikoline. A partir del visionado de cámaras de seguridad de la zona, los agentes ya han localizado un vehículo sospechoso con la luna delantera rota y un golpe en el chasis.

En paralelo, la Guardia Civil trabaja para identificar a los dos jóvenes que acompañaron a la menor en el Uber, sin que se haya podido determinar aún si son amigos de Nikoline o si se conocieron esa misma noche. EL ESPAÑOL de Málaga ha tratado de contactar en varias ocasiones con su madre, sin éxito.

Nikoline había llegado a la Costa del Sol el 19 de junio para pasar las vacaciones de verano junto a su madre y su padrastro, afincados en la provincia de Málaga.

Tenía previsto regresar aquel lunes a Arendal, su ciudad natal en Noruega, para reencontrarse con su padre biológico y acudir a la fiesta de cumpleaños de una buena amiga a la que no pudo acudir.