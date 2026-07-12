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Las claves Generado con IA La jueza ha ordenado prisión provisional y sin fianza para el hombre acusado de matar a su pareja y a la hija de esta en Mijas. El detenido está investigado por dos presuntos delitos de asesinato y uno de robo con violencia, y se acogió a su derecho a no declarar. Los hechos ocurrieron la madrugada del 7 de julio, cuando la Guardia Civil localizó al sospechoso y halló un cuchillo ensangrentado en su domicilio. El Ministerio de Igualdad ha confirmado el asesinato como un caso de violencia de género, sin denuncias previas registradas en el sistema VioGén.

La jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia, ha ordenado este domingo el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto autor de la muerte de su pareja y de la hija de esta en Mijas, según han confirmado fuentes judiciales.

Inicialmente, al investigado se le atribuyen dos presuntos delitos de asesinato y un delito de robo con violencia. Durante su comparecencia judicial, el detenido se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

Además, la causa ha sido declarada secreta y la magistrada se ha inhibido en favor de los juzgados de Fuengirola, que continuarán con la instrucción del procedimiento.

La investigación apunta a que el detenido habría apuñalado mortalmente a Mari, de 61 años, y a su hija Patricia, de 31. Posteriormente, presuntamente roció los cuerpos con un combustible y les prendió fuego con la intención de provocar el incendio y eliminar pruebas del crimen.

El arrestado, pareja de Mari, vecina de Las Lagunas de Mijas, fue localizado por la Guardia Civil en su vivienda del barrio malagueño de Teatinos. Durante el registro del domicilio, los agentes hallaron un cuchillo de grandes dimensiones con restos de sangre que podría corresponderse con el arma utilizada presuntamente para cometer el doble asesinato.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 7 de julio. El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió sobre las 02.15 horas un aviso alertando de un incendio en una vivienda de Mijas, con llamas y una intensa columna de humo visible desde el exterior.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Mijas, los servicios sanitarios del 061, la Guardia Civil y la Policía Local. Una vez extinguido el fuego, los bomberos localizaron los cuerpos sin vida de las dos mujeres, que presentaban heridas de arma blanca.

Además del doble homicidio, el investigado también está siendo procesado por un presunto delito de robo con violencia, ya que, según las pesquisas, se habría llevado dinero de la vivienda tras cometer los hechos.

El Ministerio de Igualdad confirmó el pasado viernes el asesinato de Mari como un nuevo caso de violencia de género. La víctima no figuraba en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén), ni existían denuncias previas registradas.