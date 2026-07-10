Noche crítica por el incendio de Benahavís: desalojadas 400 viviendas y cerca de 1.000 personas

Las claves

Las claves Generado con IA Unas 1.000 personas han sido desalojadas preventivamente por un incendio forestal en Benahavís, afectando a unas 400 viviendas. El incendio mantiene movilizados a 235 efectivos de emergencias, incluidos 129 del Plan Infoca y diez autobombas. El Ayuntamiento ha habilitado el polideportivo municipal para los afectados, aunque la mayoría ha optado por alojarse con familiares o en hoteles. La AP-7, que fue cortada por la proximidad de las llamas, ya ha sido reabierta al tráfico tras la intervención de los equipos de emergencia.

Alrededor de un millar de vecinos han sido desalojados de forma preventiva como consecuencia del incendio urbano forestal declarado en la tarde de este jueves en el término municipal de Benahavís.

El fuego, que obligó a activar la fase de emergencia, situación operativa 1 del Plan Infoca, mantiene movilizados durante la noche a un amplio dispositivo de extinción y emergencias integrado por 235 efectivos.

Según ha informado el servicio de Emergencias 1-1-2 Andalucía, la evacuación afecta a los residentes de la urbanización Parque Botánico y a la primera línea de la urbanización Los Flamingos, donde se encuentran los apartamentos Four Seasons. En total, se calcula que han sido desalojadas unas 400 viviendas.

🔴 Actualización de medios en el #IFBenahavís (#Málaga), incendio ACTIVO, situación operativa 1.



🧑🚒 179 efectivos

🚒 10 autobombas

🚑 Unidad Médica

🚛 Módulo de Oficina Técnica



Seguimos trabajando en la estabilización del fuego, cuyo perímetros está contenido en más del 60%. pic.twitter.com/D9boJYZNiu — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) July 9, 2026

Para atender a las personas afectadas, el Ayuntamiento ha habilitado el polideportivo municipal, donde Cruz Roja ha instalado medio centenar de camas. No obstante, hasta el momento solo una decena de vecinos ha recurrido a este recurso, ya que la mayoría ha optado por alojarse en casas de familiares y amigos o en establecimientos hoteleros de la zona.

La delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, ha seguido la evolución de la emergencia desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), instalado por el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) en el Llano de La Ermita.

Más de un centenar de efectivos del Infoca

Durante la noche permanecen desplegados 129 efectivos del Plan Infoca, apoyados por diez autobombas, dentro de un operativo conjunto que suma 235 profesionales de distintos cuerpos de emergencias.

Por otro lado, la AP-7, que permanecía cortada entre los kilómetros 1.054 y 1.070 en sentido Cádiz debido a la proximidad de las llamas, ha quedado reabierta al tráfico.

Puesto de mando de seguimiento del incendio de Benahavís. Plan Infoca

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha gestionado cerca de 300 llamadas relacionadas con el incendio. Los primeros avisos se recibieron sobre las 16.30 horas del jueves y alertaban de un fuego originado en la cuneta de la AP-7, a la altura del kilómetro 1.068, que se propagó rápidamente hacia una zona de arbolado próxima a la urbanización Montemayor.

Tras recibir las primeras alertas, el centro coordinador activó un amplio dispositivo en el que participan efectivos del Plan Infoca, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), los bomberos del Consorcio Provincial de Málaga y del Ayuntamiento de Marbella, Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales de Benahavís y Estepona, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Junta de Andalucía, Mantenimiento de Carreteras, Cruz Roja, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 —con una unidad del SUAP de San Pedro de Alcántara— y agrupaciones de Protección Civil de Marbella y Estepona.

Ante la evolución del incendio, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, activó a las 17.30 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca.

Este nivel se aplica cuando, aunque el incendio puede ser controlado con los recursos disponibles de la Junta de Andalucía, resulta necesario adoptar medidas de protección para la población o reforzar el dispositivo por la magnitud de la emergencia.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía han insistido en pedir a la población que extreme la precaución, siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y evite acercarse a la zona afectada para no poner en riesgo las labores de extinción ni su propia seguridad.