El incendio de Benahavís evoluciona favorablemente: sin llamas en la zona, pero con 257 desalojados y 370 confinados

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio de Benahavís evoluciona favorablemente y ya no hay llamas en el perímetro afectado. 1.796 personas han podido regresar a sus viviendas, aunque 257 siguen desalojadas y 370 permanecen confinadas por precaución. El polideportivo local se ha habilitado para los desalojados, con apoyo de Cruz Roja, mientras la mayoría se ha realojado con familiares o en hoteles. Unos 170 efectivos de Infoca y 42 bomberos, junto a medios aéreos y terrestres, continúan trabajando en la zona para garantizar la extinción total.

El incendio de Benahavís evoluciona de manera favorable y ya no hay llamas en el perímetro. Además, algunos de los vecinos de la localidad de Benahavís desalojados están volviendo a sus casas, pero hay 257 desalojados y 370 personas confinadas, según los últimos datos.

Hasta el momento, un total de 1.796 personas ya han podido regresar a sus viviendas. En concreto, han vuelto 1.013 vecinos de Los Flamingos, 687 de Parque Botánico y 96 de Four Seasons.

No obstante, por motivos preventivos, permanecen desalojadas 257 personas. De ellas, 132 corresponden a la urbanización Marbella Hills y otras 125 a Caserías del Esperonal.

Asimismo, continúa el confinamiento de 370 personas en la urbanización Montemayor, donde se mantienen las medidas de seguridad establecidas.

En este caso, se ha habilitado el polideportivo de la localidad para atender a los desalojados que lo necesiten y Cruz Roja ha dispuesto medio centenar de camas, aunque la mayoría se han realojado en casa de familiares, amigos y en establecimientos hoteleros de la zona.

En este incendio, ya no quedan carreteras cortadas al tráfico, después de que se abriera a la circulación la AP-7 que permaneció cortada entre los kilómetros 1054 y 1070 (sentido Cádiz).

En estos momentos, trabajan unos 170 efectivos de Infoca por tierra y 10 autobombas, y a las 10.00 horas se han incorporado los medios aéreos. El incendio evoluciona favorablemente y ya no hay llamas en el perímetro.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan de Emergencias por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) elevó, a las 17:30 horas, a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan ante la evolución del incendio forestal declarado y localizado inicialmente en Estepona (Málaga) que finalmente se ha ubicado en Benahavís.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga ha movilizado y coordinado en la lucha contra el incendio de Benahavís a un dispositivo de 42 bomberos y 15 vehículos, más otros 8 bomberos que permanecen en reserva, desde el inicio de la emergencia hasta ahora.

Del operativo total de estas dos jornadas, 23 bomberos y 8 vehículos (entre forestales, rurales, camión nodriza y ligeros) pertenecen al CPB Málaga, de los parques de Estepona y Algatocín.

El resto pertenecen a parques de Bomberos de otros municipios: Marbella ha aportado 9 efectivos con 3 vehículos; Fuengirola 6 efectivos con 2 vehículos; Mijas 2 efectivos con 1 vehículo y Benalmádena 2 efectivos con 1 vehículo.

La Emergencia se ha desarrollado en dos fases bien diferenciadas. Este jueves, desde su inicio y durante toda la noche, donde han trabajado 5 dotaciones del CPB (4 de Estepona y 1 de Algatocín) y 2 dotaciones de Marbella, con un total de 22 efectivos.

La segunda fase, durante el día de hoy, con funciones de vigilancia, refresco y para garantizar la extinción de puntos que puedan reavivarse. Se trabaja para ello con 3 dotaciones del CPB (de Estepona), 1 dotación de Marbella, 2 de Fuengirola, 1 de Mijas y 1 de Benalmádena, con un total de 20 efectivos (con presencia a lo largo de toda la emergencia del Oficial de Zona que lo está coordinando todo desde el Puesto de Mando).