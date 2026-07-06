Un preso intenta degollar a otro en la cárcel de Archidona y luego se autolesiona: "Voy a matar a alguien"

Las claves

Las claves Generado con IA Un preso intentó degollar a otro en la cárcel de Archidona usando un pincho carcelario casero durante una pelea en el módulo 2. La víctima logró desviar el ataque con una silla, pero resultó herida de gravedad en la oreja y fue atendida en la enfermería. El agresor fue aislado junto a otros tres internos que participaron en la reyerta y trataron de ocultar el arma. Tras el incidente, el agresor mostró un comportamiento violento en aislamiento y fue trasladado a un hospital antes de regresar al centro.

Un interno intentó degollar este domingo a otro preso en la cárcel de Archidona (Málaga), en un ataque que tuvo lugar sobre las 9.45 horas en la cola del economato del módulo 2 del centro penitenciario, según ha podido confirmar este periódico a través de fuentes consultadas.

El agresor habría propinado, en un primer lugar, un puñetazo por la espalda a otro interno. El golpe se produjo mientras ambos hacían fila en el economato del módulo, aunque no habría llamado la atención de los funcionarios en ese momento.

Minutos después, ya en la sala de día contigua a la zona de economato, el agresor se dirigió hacia el otro interno con un pincho carcelario de fabricación casera, un arma punzante y cortante. Fuentes consultadas señalan que el ataque iba dirigido al cuello de la víctima, que logró desviar el golpe interponiendo en la trayectoria una silla. El corte impactó finalmente a la altura de la oreja, causando una herida profunda con abundante sangrado.

Los funcionarios que acudieron al lugar tuvieron que taponar la herida antes de trasladar al interno herido a la enfermería del centro, donde fue atendido.

El agresor fue trasladado al módulo de aislamiento junto a otros tres internos que, según las mismas fuentes, participaron en la reyerta y trataron de ocultar el arma, que los funcionarios localizaron finalmente escondida tras el inodoro de los baños del módulo. Los cuatro reclusos permanecen desde entonces en aislamiento provisional.

Ya en su celda de aislamiento, el agresor habría mantenido un comportamiento agresivo. Las fuentes penitenciarias relatan que rompió el cristal de la ventana, destrozó la luminaria de la celda y arrancó los cables del interfono, además de causarse cortes en el pecho.

Los funcionarios lograron calmarlo y el interno fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, antes de regresar al centro penitenciario.

La dirección del centro ha aplicado hoy a los cuatro internos implicados un régimen previo al primer grado, y ha solicitado una conducción especial y directa a otro centro para el interno agresor.

El sindicato TAMPM (Tu Abandono Me Puede Matar) ha puesto en valor la actuación de los profesionales que intervinieron en el incidente. La organización asegura que los funcionarios actuaron con profesionalidad "ante el difícil trabajo que tenemos".

El agresor es muy conocido en el ámbito penitenciario por su peligrosidad y el amplio historial de antecedentes que tiene a sus espaldas.