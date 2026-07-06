Un paciente rompe la nariz a una médica en su consulta de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre agredió a una médica en su consulta en Villanueva del Rosario (Málaga), rompiéndole la nariz sin mediar palabra. La agresión ocurrió este domingo sobre las 11:55 horas, y la médica fue trasladada al Hospital de Antequera con heridas en la cara y fractura de tabique nasal. El Colegio de Médicos de Málaga ha condenado enérgicamente la agresión y ha reclamado más medidas de seguridad en los centros sanitarios. La institución ofrece un programa gratuito de apoyo jurídico y psicológico para médicos agredidos y denuncia que en la última semana ya se registraron otros dos casos similares.

Un hombre ha agredido a una médica y le ha roto la nariz sin mediar palabra cuando estaba en su consulta en Villanueva del Rosario (Málaga).



La agresión ha ocurrido este domingo sobre las 11:55 horas cuando la médica pasaba consulta en el centro de salud de Villanueva del Rosario, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.



El paciente estaba en actitud agresiva y en un determinado momento, "sin mediar palabras", le propinó a la médica varios golpes en la región facial, quien al caer al suelo aprovechó para huir de la consulta y pedir ayuda.



Debido a las lesiones, la facultativa fue trasladada al Hospital de Antequera (Málaga) para ser atendida de diversas heridas en la cara y una fractura del tabique nasal, lesión que se ha catalogado con pronóstico moderado.



El Colegio de Médicos de Málaga ha lamentado y condenado profundamente esta agresión física, cuya gravedad y violencia han calificado de "preocupante".



El presidente del Colegio de Médicos, el doctor Pedro J. Navarro, ha insistido en la política de tolerancia cero de la corporación en materia de agresiones y ha recordado a las administraciones públicas que es necesaria la puesta en marcha urgente de más medidas de seguridad en los centros sanitarios para parar esta lacra.



La institución malagueña denunció hace tan sólo una semana otros dos casos de agresiones.



Desde el Colegio de Médicos se ha precisado que la institución dispone de un programa específico -gratuito para sus colegiados- para atender a los médicos agredidos a nivel jurídico y psicológico.