Los bomberos de Málaga regresan de Venezuela: "Vuelven a demostrar el compromiso de servicio"

Bomberos de Málaga trabajando en labores de búsqueda y rescate en Venezuela Paula Tejada Diputación de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Los bomberos del Consorcio Provincial de Málaga han regresado tras participar en labores de búsqueda, rescate e inspección en Venezuela tras los recientes terremotos. El equipo, compuesto por diez bomberos, utilizó sensores sísmicos, un dron con cámara térmica y un equipo canino para localizar supervivientes y víctimas en zonas gravemente afectadas. Durante seis días, los bomberos trabajaron en condiciones difíciles, colaborando con equipos locales para la retirada de cuerpos y el marcaje de fallecidos. El presidente de la Diputación destacó el compromiso de los bomberos malagueños, quienes también han intervenido en emergencias internacionales y locales, sumando más de 4.500 actuaciones en 2025.

Los bomberos del Consorcio Provincial que han participado en las tareas de búsqueda, rescate, salvamento e inspección desarrolladas en Venezuela tras los terremotos sufridos en el país, han regresado a Málaga.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha recibido a los efectivos en el Salón de los Pasos Perdidos de la institución provincial, en un encuentro en el que los profesionales han explicado su experiencia sobre el terreno.

Alfonso Parada, oficial del CPB responsable del dispositivo desplazado a Venezuela, ha explicado que desde el minuto uno se preparó un contingente formado por tres grupos para rescatar y buscar personas con vida provistos de sensores sísmicos para la detección de sonidos y vibraciones.

También utilizaron un dron con cámara térmica para obtener imágenes térmicas e identificar signos de vida en este tipo de condiciones adversas y un equipo canino.

Lamentablemente, no han encontrado a supervivientes, por lo que tuvieron que iniciar el marcaje de fallecidos y retirada de cuerpos en alguna ocasión en colaboración con los equipos locales.

Exactamente 67 horas y nueve minutos en llegar a Caracas, vía Madrid-Bogotá en vuelos regulares, para instalarse posteriormente en un campo de rugby en La Guaira, en un puesto de mando avanzado.

Desde allí, ha explicado, se fueron desplazando a los distintos puntos afectados (Catia La Mar, La Guaira, Playa Grande, Caraballeda y Tanaguarena).

Por su parte, Salado ha agradecido el trabajo realizado por el contingente desplazado a Venezuela, formado por diez bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, que ha permanecido durante seis días en zonas gravemente afectadas por los seísmos.

El presidente de la Diputación ha subrayado que “Málaga puede sentirse orgullosa de contar con unos profesionales que siempre están dispuestos a dar un paso al frente cuando se les necesita, dentro y fuera de nuestras fronteras”.

En este sentido, Salado ha señalado que “la intervención en Venezuela vuelve a demostrar el compromiso de servicio público de los bomberos del Consorcio Provincial, que han trabajado en unas condiciones especialmente difíciles y en un contexto de gran dureza humana y profesional”.

Otras intervenciones relevantes del CPB

Durante el encuentro, el presidente provincial ha recordado también otras intervenciones relevantes de los bomberos del Consorcio en situaciones de emergencia, como la actuación en la isla de La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja, los rescates tras los terremotos de Turquía y Marruecos o la colaboración en la provincia de Valencia para paliar los efectos ocasionados por la DANA.

Salado ha puesto de relieve que, además de su participación en emergencias internacionales, los bomberos del Consorcio Provincial desempeñan una labor esencial en la provincia de Málaga.

En 2025 han realizado más de 4.500 actuaciones atendiendo a una población de 98 municipios, con intervenciones vinculadas a la extinción de incendios, operaciones de rescate y salvamento, accidentes, incidencias meteorológicas y otras situaciones de emergencia.