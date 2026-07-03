A prisión dos de los detenidos por la muerte de Cristina, hallada en un pozo: el tercero está en libertad

Vehículos de la Guardia Civil en la zona donde este miércoles fue hallada muerta una mujer de 35 años en un pozo de Rincón de la Victoria. EFE/Jorge Zapata

Las claves

Las claves Generado con IA Dos de los detenidos por la muerte de Cristina, hallada en un pozo en Rincón de la Victoria (Málaga), han ingresado en prisión, mientras que el tercero ha quedado en libertad con restricciones. Cristina, de 35 años, fue encontrada sin vida en un pozo el miércoles pasado; su desaparición había sido denunciada el 31 de marzo. El cadáver presentaba signos de apuñalamiento y ahogamiento, y el caso está siendo investigado como posible violencia de género. La víctima no estaba incluida en el sistema VioGén respecto a su expareja actual, aunque sí figuraba por relaciones anteriores.

El presunto asesino y expareja de Cristina, detenido por la muerte de la joven de 35 años, cuyo cadáver fue hallado en un pozo cerca de la autovía en Rincón de la Victoria (Málaga), pasó a disposición judicial durante la mañana de este viernes, junto con los otros dos arrestados en este operativo. Finalmente, durante la tarde dos de los tres arrestado han entrado en prisión y el tercero ha sido liberado, pero "con restricciones".

Así lo han confirmado fuentes cercanas al caso que añaden que han pasado al Juzgado número 4 de Violencia de Género de Málaga.

El cuerpo de Cristina de 35 años fue encontrado en un pozo el pasado miércoles. Su desaparición estaba denunciada desde el pasado 31 de marzo.

En la operación policial han trabajado en conjunto, tanto Policía Nacional como Guardia Civil. El cuerpo fue hallado en un pozo cerca de una zona conocida como Cortijo Blanco y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para practicarle la autopsia.

Efectivos de la Guardia Civil fueron los encargados de sacar el cuerpo de la mujer, cuya desaparición se venía investigando por parte de la Policía Nacional tras la denuncia de un familiar al desconocerse su paradero.

El cadáver presenta inicialmente signos de apuñalamiento y ahogamiento, según han confirmado fuentes de la investigación.

Está decretado el secreto de las actuaciones y se están recabando datos en relación con este asesinato por presunta violencia de género.

Asimismo, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, informó ayer que la víctima y su expareja, no estaban incluidos en el sistema VioGén, pero ella "sí estaba dentro del sistema por parejas anteriores".