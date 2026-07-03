Desarticulan una organización por blanquear ingresos de redes dedicadas al tráfico de drogas: dos detenidos en Málaga

Desarticulan una organización criminal por blanquear ingresos de redes dedicadas al tráfico de drogas: dos detenidos en Málaga Paula Tejada

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de fondos procedentes de redes internacionales de tráfico de drogas. La operación ha culminado con 18 registros y la detención de 14 personas, incluidos los líderes del grupo, dos de ellos en Málaga. Se incautaron casi 700.000 euros en efectivo, criptoactivos, 100 kilos de plata, relojes de lujo, vehículos y material informático, y se bloquearon inmuebles valorados en 1,5 millones de euros. La organización utilizaba servicios de cajas de seguridad y criptoactivos para ocultar y transferir fondos ilícitos, y financiaba actividades como la compra de un barco interceptado con 400 kilos de cocaína.

La Policía Nacional ha conseguido desarticular una organización criminal presuntamente dedicada al blanqueo de fondos de origen ilícito obtenidos por otros entramados criminales internacionales, en especial los dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes, en el modelo crime as a service.

La investigación ha culminado con 18 registros y la detención de 14 personas, entre las que se encontraban los líderes del entramado. En la operación se detuvieron a dos personas en Málaga y también se realizó un registro en la provincia, según han informado en un comunicado.

La investigación, dirigida por la Plaza Judicial 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, comenzó en abril del año 2023 y tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal liderada por una persona que se dedicaba al blanqueo de fondos de origen ilícito de diferentes organizaciones criminales.

Este individuo utilizaba una sociedad dedicada a la prestación de servicios de cajas de seguridad para guardar grandes cantidades de efectivo y realizar intercambios entre los socios, haciéndolo de forma segura y sin tener que coincidir en tiempo y lugar, pudiendo recibir y ocultar los fondos vinculados a sus actividades criminales.

Las primeras averiguaciones permitieron confirmar que en una sola dirección públicase llegaron a transferir casi 30.000.000 de dólares en criptoactivos tipo USDT en el período comprendido entre julio del 2023 a noviembre del 2024.

Además, fruto de las investigaciones realizadas se pudo comprobar que habían financiado la compra de un barco que fue interceptado con 400 kilos de cocaína por las autoridades francesas.

Los investigadores constataron que el líder y su pareja habían huido de España en el año 2024 dejando paralizada la actividad empresarial de las cajas de seguridad y traspasando esta a otros inversores, si bien seguían controlando algunas de dichas cajas que estaban a su nombre y al de terceros. Avanzadas las pesquisas se comprobó que el pasado mes de febrero estas dos personas volvieron a nuestro país reactivando su actividad a través de nuevos trabajadores.

La fuente principal de financiación en la compra de estas propiedades habían sido los ingresos en efectivo o transferencias -nacionales e internacionales- recibidas desde mercantiles controladas por la organización, simulándose negocios jurídicos para justificar estas aportaciones de fondos.

La investigación culminó con un dispositivo policial llevado a cabo el día 30 de junio y la realización de 18 registros en Madrid (14), Guadalajara (1), Tarragona (1), Barcelona (1) y Málaga (1). Se logró la detención de 14 personas, entre ellos los líderes del entramado, en Madrid (10), Málaga (2), Barcelona (1) y Menorca (1).

Todos ellos pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, falsedad documental y cohecho. Actualmente la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones e incautaciones.

Se realizó la incautación de casi 700.000 euros, 3.600 dólares, 100 kilos de plata valorados en más de 115.000 euros, criptoactivos por valor de 187.000 USDT, seis relojes de lujo valorados en más de 160.000 euros, tres vehículos con un valor superior a 200.000 euros y diverso material informático.

Además se han bloqueado cuatro inmuebles valorados en aproximadamente 1.500.000 euros e intervenido una granja de minado de criptoactivos y monederos fríos muy sofisticados y tarjetas NFC con doble sistema de seguridad para el almacenamiento de criptos.