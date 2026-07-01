Investigan al alcalde de Frigiliana y otros seis concejales del PSOE por siete delitos: no están detenidos (aún)

El alcalde de Frigiliana, Alejandro Herrero, anoche al salir del ayuntamiento tras el registro. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA El alcalde de Frigiliana y seis concejales del PSOE están siendo investigados por siete presuntos delitos graves. La Guardia Civil registró durante 13 horas el Ayuntamiento de Frigiliana en busca de documentación relacionada con la investigación. Entre los delitos investigados se encuentran prevaricación, malversación, fraude en la contratación, falsedad documental, coacciones, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal. Ninguno de los implicados ha sido detenido y serán llamados a declarar en las próximas semanas.

La Guardia Civil estuvo ayer martes 13 horas registrando el Ayuntamiento de Frigiliana en la búsqueda de documentos con el alcalde y otros concejales en su interior. Pero oficialmente no se sabía nada más porque estaba bajo secreto sumarial.

Este miércoles se arroja algo más de luz sobre el caso. La plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrox ha levantado ese secreto y ha comunicado que tanto el alcalde socialista, Alejandro Herrero, como el resto de su equipo de gobierno están siendo investigados por la comisión de siete presuntos delitos.

Los delitos son graves. En concreto, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, falsedad documental, coacciones, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal.

No obstante, nadie ha sido detenido de momento. Fuentes judiciales explican que tanto el alcalde como el resto de su equipo de gobierno son, por ahora, "personas investigadas que serán llamadas a declarar por parte del Juzgado en las próximas semanas".

Fuentes de la Guardia Civil han precisado, por otra parte, que ayer realizaron cuatro registros en Frigiliana en los que se ha intervenido documentación relacionada con la investigación.

El propio alcalde, Alejandro Herrero, indicó anoche, cuando terminó el registro y abrieron el ayuntamiento, que "hemos estado todo el día haciendo fotocopias y recopilando datos, facturas y documentación. Ya la investigación ha terminado y en principio todo bien".