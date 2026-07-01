Alejandro, el alcalde del PSOE de Frigiliana defensor de la "honestidad" investigado por prevaricación y malversación

Alejandro Herrero, antes empleado de banca, defiende públicamente la honestidad y la transparencia de su equipo de gobierno.

El PSOE gobierna en Frigiliana desde 2017 con mayoría absoluta, y el PP lleva dos años denunciando presuntas irregularidades en la gestión municipal.

La investigación apunta directamente al alcalde socialista Alejandro Herrero, responsable de urbanismo y obras, por posibles ilegalidades en la contratación de obras públicas.

La Guardia Civil ha registrado el Ayuntamiento de Frigiliana por una investigación de presunta prevaricación y malversación de caudales públicos.

Frigiliana es un pequeño pueblo de apenas 3.500 habitantes en la comarca de la Axarquía de Málaga. Siempre aparece en los listados como uno de los más bonitos de España y, de hecho, es una de las primeras elecciones de los viajeros cuando quieren dejar la playa y hacer turismo de interior.

Calles empinadas, casas blancas encaladas y sensación de autenticidad en este mundo tan globalizado. Han llegado a decir que era el Santorini español, salvando las distancias.

Ha vuelto a ser noticia nacional, pero porque la Guardia Civil ha registrado el Ayuntamiento por una investigación por presunta prevaricación y presunta malversación de caudales públicos.

El registro ha sido respaldado por el juzgado de Instrucción número 1 de Torrox y, de momento, no han trascendido más detalles.

Sí se sabe que están investigando posibles ilegalidades en la contratación de obras públicas, apuntando de forma directa al alcalde socialista Alejandro Herrero que, además, es el delegado de Infraestructuras y Obras y de Urbanismo y Planeamiento.

La alarma ha saltado en todo el pueblo y se ha puesto en duda al equipo de gobierno, pero Herrero es el que maneja el urbanismo y el que da y quita licencias.No ha habido, de momento, detenidos.

En defensa de la "honestidad"

"En estos tiempos que nos ha tocado vivir, palabras y expresiones como honestidad, vocación de servicio o lucha por el bien común son frases vacías de contenido, apreciaciones de lo políticamente correcto que podrían estar en boca de cualquiera. Por eso me comprometo, junto a todo el equipo que me acompaña, a someter a vuestro juicio, llegado el momento, el resultado de nuestra buena intención", indicaba Herrero en una carta a los vecinos.

De hecho, el alcalde continúa asegurando que "el nuevo equipo de gobierno aúna toda una serie de cualidades que me permito enumerar: honradez, formación, voluntad y capacidad de trabajo. Un equipo paritario dispuesto a darlo todo por sus vecinos".

Ni Herrero ni su equipo están, de momento, acusados de nada. Pero llama la atención que después de estas palabras en una carta a la ciudadanía la Guardia Civil esté investigando este consistorio.

"Un alcalde debe ser un mero servidor de lo público. Los políticos pasamos, antes o después, pero vosotros, los vecinos, sois los que permaneceréis para juzgar nuestras acciones", añadió el regidor.

Por ahora, las acciones del gobierno socialista en Frigiliana las está juzgando un juez de Torrox con la investigación de la Guardia Civil. Habrá que ver en qué queda todo esto, pero la mala imagen ya está dada.

Frigiliana Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España

Exempleado de banca y con mayoría absoluta

Herrero tiene 55 años y fue empleado de banca hasta que decidió entrar en política. Fue en 2015, cuando se presentó a la alcaldía de Frigiliana por el PSOE y ganó, pero por muy poca distancia. Sacó 4 concejales, los mismos del PP, frente a los 3 del Partido Andalucista.

En los pueblos no hay la misma inquina entre partidos y es habitual ver pactos. PSOE y PP gobernaron juntos unos meses, hasta marzo de 2016, cuando hubo un acuerdo entre el PP y el PA y se quedó como alcalde el popular José Antonio González.

Rota esa confianza, era cuestión de tiempo que se organizara una moción de censura. Sobre todo cuando el PSOE no gobernaba en Frigiliana desde 1995.

Turistas en Frigiliana. Ayuntamiento de Frigiliana.

En febrero de 2017 el PSOE le devolvió la moneda al PP, en alianza con el PA, y Herrero pasó a ser el alcalde.

En las elecciones municipales posteriores de 2019 y 2023 no ha habido color. El socialista arrasó con mayoría absoluta en ambas. Seis concejales en 2019 y siete en 2023. En estos momentos, Herrero es el alcalde con esos siete concejales, mientras que el PP tiene 3 y Por mi pueblo 1.

El PSOE lleva, por tanto, casi diez años gobernando y siete con el poder absoluto en la localidad. El PP provincial denunció ayer que sus concejales llevaban dos años denunciando presuntas irregularidades y malas prácticas en la gestión socialista al frente del consistorio, de forma especial en materia de contratación, transparencia y uso de los recursos públicos.

"Llevamos mucho tiempo pidiendo explicaciones, advirtiendo de situaciones que no nos parecían normales y reclamando que el Ayuntamiento actuara con transparencia y pleno respeto a la legalidad", dijo Cristóbal Ortega, coordinador general del PP de Málaga.