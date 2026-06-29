El Puente de Ribera del Caminito del Rey entra en la Lista Roja de Hispania Nostra por su grave deterioro

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Las claves Generado con IA El Puente de Ribera, en el acceso sur del Caminito del Rey (Álora, Málaga), ha sido incluido en la Lista Roja de Hispania Nostra por su grave deterioro estructural. La estructura, construida en 1903 y vinculada a la antigua explotación hidroeléctrica de El Chorro, presenta hormigón carbonatado y partes metálicas severamente oxidadas. La Diputación de Málaga ha anunciado que la restauración del puente está incluida en la nueva concesión del Caminito del Rey, con una partida estimada de 594.500 euros más IVA. Andalucía suma ya 228 bienes en la Lista Roja de Hispania Nostra, siendo la segunda comunidad autónoma con más patrimonio en riesgo, y Málaga cuenta con 16 elementos incluidos.

El Puente de Ribera entra en la Lista Roja de Hispania Nostra por su grave deterioro en el Caminito del Rey

Hispania Nostra ha incluido el Puente de Ribera, en el acceso sur del Desfiladero de los Gaitanes (Álora, Málaga), en su Lista Roja del patrimonio en riesgo debido a su avanzado estado de deterioro, con hormigón carbonatado y estructuras metálicas severamente oxidadas.

La estructura, construida en 1903 y vinculada al origen del actual entorno del Caminito del Rey, forma parte del conjunto de infraestructuras industriales asociadas a la antigua explotación hidroeléctrica del entorno del Chorro.

Según advierte la asociación, la falta de intervención para consolidar el puente amenaza la conservación de uno de los elementos más representativos del sistema de ingeniería hidráulica que dio origen al recorrido turístico.

Con esta incorporación, Andalucía suma ya 228 bienes en la Lista Roja de Hispania Nostra, lo que la sitúa como la segunda comunidad autónoma con más patrimonio en riesgo en España, solo por detrás de Castilla y León. Por provincias, Málaga cuenta con 16 elementos incluidos, dentro de un listado encabezado por Jaén y Granada.

Tras la decisión del colectivo patrimonialista, la Diputación de Málaga ha salido al paso para informar de que aunque la estructura afectada no es de su propiedad, ha incluido su recuperación como parte de la nueva concesión de explotación del Caminito del Rey, que sacará a licitación de manera inmediata.

En este sentido, el estudio económico del nuevo pliego contempla una partida orientativa de 594.500 euros (más IVA) para su restauración, cifra que podrá ajustarse en el proyecto técnico definitivo.

Al tiempo, anuncia la puesta en marcha de una negociación con los propietarios de los elementos de patrimonio industrial del entorno, incluido el Puente de Ribera, con el objetivo de obtener autorización para su rehabilitación con cargo al contrato.

La institución supramunicipal recuerda que, durante la rehabilitación del Caminito del Rey en 2014, se optó por construir un puente colgante paralelo para evitar el acceso a la estructura original, que ya presentaba riesgo de deterioro y usos inadecuados.