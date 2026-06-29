Jorge Natera, director de Costa Sur: “Las cifras de ahogamiento aumentan y las medidas son insuficientes”

Las claves

Las claves Generado con IA El aumento de ahogamientos en Málaga preocupa a expertos, que consideran insuficientes las medidas actuales para prevenirlos. Jorge Natera, director de Costa Sur, destaca la falta de supervisión, escasez de socorristas y carencia de recursos como factores clave en los incidentes. La escuela Costa Sur critica la proliferación de cursos exprés y aboga por una formación de calidad según la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. El 90% de los ahogamientos se producen en zonas sin supervisión profesional, lo que refuerza la demanda de más medios humanos y mejor vigilancia en playas y piscinas.

Junio está siendo un mes negro en cuanto a ahogamientos en la provincia de Málaga. El último, el de un anciano ahogado en una playa de Torre del Mar el pasado viernes. Ante esta situación, la solución es el mantra de siempre: prevención, concienciación y formación. Las tres áreas las trabaja Costa Sur en sus formaciones a lo largo del año para bajar estas cifras escalofriantes: es la única escuela homologada a través de la Federación Española de Asesoramiento y Socorrismo.

“Estos datos son preocupantes, por eso hacemos mucho hincapié en que si hay menores, debe haber supervisión por parte de los padres”, recalca Jorge Natera, director de la escuela, y añade: “Las cifras de ahogamiento aumentan y las medidas son insuficientes. Son varios factores los que influyen, entre ellos la falta de supervisión, carencia de medios humanos y materiales y un desacato de las normas por parte de los bañistas; algo que los socorristas tenemos que prevenir”.

Natera critica que desde las administraciones públicas no se dotan los medios humanos suficientes y que en ciertos municipios debería haber más presencia de socorristas con menos distancia entre las torres de vigilancia. “La Administración debe ampliar la temporada porque creemos que se queda corto en la Costa del Sol que sea del 15 de junio al 15 de septiembre. En Semana Santa ya hay gente en la playa”.

Además, desde la escuela denuncian una falta de formación alimentada por cursos exprés que se ofrecen en un día. “No se pueden adquirir los conocimientos necesarios para salvar una vida. Lo ideal es regirnos por la Federación Española de Salvamento y Socorrismo y dar una formación de calidad para prevenir ahogamientos. La rapidez es contraria a una formación correcta”.

En la actualidad, los ahogamientos se concentran sobre todo en playas, según el último Informe Nacional de Ahogamientos; pero esto no debe relajar a los que se bañan en piscinas. “En una piscina se pueden poner medios tan simples como una valla alrededor para que los niños no se caigan al agua, que ya se hace en algunos hoteles de la Costa del Sol” .

En el Informe Nacional de Ahogamiento también resalta otro dato preocupante: el 90% de los casos se dan en zonas donde no hay supervisión de profesionales, de ahí la demanda por parte del sector de más medios humanos, sobre todo en playas más escondidas. “Veo más concentración de socorristas en La Malagueta y La Misericordia porque están las bases, pero no es lo necesario”.

Las banderas son otro signo al que hay que prestar atención. Una prueba clara es el reciente fallecimiento de otro menor en la playa de Arrabassada, en Tarragona, cuando ondeaba la bandera amarilla: “Es sinónimo de riesgo alto, nos avisa de un peligro. Lo que hay que hacer es meternos donde hacemos pie; no utilizar nada hinchable por si hay corriente”.

En casos de perfiles vulnerables, lo recomendable es hablar con ellos y prevenir este tipo de accidentes. Si está ocurriendo, hay que avisar a los servicios de salvamento y socorrismo; pero evitar a toda costa “hacerse el héroe” porque entonces se pueden poner en peligro las dos vidas.

La jornada laboral de un socorrista empieza dándose una vuelta por la zona donde se levanta la torre de vigilancia para que, si hay algún anzuelo o cristal, se retire a fin de prevenir accidentes. Si hay corrientes, el socorrista debe avisar, esos registros se canalizan a través del Ayuntamiento y el profesional se limita a vigilar y prevenir. Y en caso necesario, actuar rápido.