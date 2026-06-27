Málaga en Venezuela: bomberos del Consorcio vuelan a Caracas para asistir a los afectados por los terremotos

Las claves

Las claves Generado con IA Una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga vuela desde Bogotá a Caracas para participar en las labores de emergencia tras dos terremotos en Venezuela. El grupo viaja en un avión solidario de LATAM junto a rescatistas de otros países latinoamericanos, sumando un total de 165 profesionales a la misión. Las tareas de ayuda se ven dificultadas por cortes en el tráfico aéreo y terrestre debido a los daños causados por los seísmos. La llegada de los bomberos malagueños a Bogotá fue recibida con aplausos, destacando el reconocimiento a su labor solidaria.

Una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga vuela este sábado desde Bogotá hacia Caracas para sumarse a las tareas de emergencia que se desarrollan en la capital venezolana y en otras zonas próximas afectadas por dos terremotos.

Así lo ha trasladado la Diputación de Málaga en una comunicación en la que detalla que los bomberos del Consorcio Provincial viajan a bordo de un avión solidario cedido por la compañía LATAM, en el que acompañan a rescatistas de otros países latinoamericanos hasta completar un total de 165 profesionales.

La institución provincial señala que las dificultades en los desplazamientos están marcando esta misión, con numerosas zonas de tráfico aéreo y terrestre cortadas por las consecuencias de los seísmos.

Ya durante el trayecto, un responsable de LATAM se ha dirigido a estos pasajeros para agradecer su labor y su disposición en unos momentos especialmente difíciles.

El recibimiento en Colombia

La decena de bomberos que partió este viernes desde Málaga rumbo a Venezuela, para sumarse a las labores de búsqueda y rescate de víctimas de los dos terremotos, fue recibida esta madrugada entre aplausos a su llegada a Bogotá.