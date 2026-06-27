Málaga sale a la calle por el problema de la vivienda: "Ni alquileres por las nubes, ni salarios por los suelos"

Las claves

Las claves Generado con IA Miles de personas, principalmente jóvenes, se manifestaron en Málaga para protestar por los altos precios del alquiler y los bajos salarios. La plataforma Málaga para Vivir cifra en 25.000 los asistentes, mientras que la Policía Nacional estima 4.500 participantes en la marcha. Los manifestantes reclaman soluciones inmediatas ante la crisis habitacional y advierten sobre la dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda digna. Partidos políticos como PSOE, IU y Podemos apoyaron la protesta, exigiendo un cambio en el modelo de ciudad y la aplicación de leyes para regular el mercado de la vivienda.

"Ni alquileres por las nubes, ni salarios por los suelos". Bajo ese lema, miles de personas, entre ellas muchos jóvenes, han vuelto a recorrer este sábado las plazas y calles del centro de Málaga en una protesta por el acceso a la vivienda que, como las anteriores, ha registrado una importante participación ciudadana, aunque las cifras de la plataforma convocante, Málaga para Vivir, difieren bastante de las de la Policía Nacional.

La primera maneja el dato de 25.000 personas frente a las 4.500 de la segunda. La marcha ha partido a las 11.30 horas de la plaza de la Merced, ha atravesado varias calles del Centro y ha terminado en la plaza de la Constitución, donde se ha leído un manifiesto.

Se trata de la cuarta manifestación del ciclo de movilizaciones que arrancó el 29 de junio de 2024 (aquel día salieron 5.500 personas a la calle según la Policía Nacional y 20.000 según los convocantes) y que, según la organización, forma parte de una respuesta que se está dando en todo el Estado frente a la crisis habitacional.

"En estos dos años hemos estado en asambleas barriales, en encuentros vecinales", ha explicado Lula Amir, portavoz de la plataforma. Amir ha enmarcado la protesta en la confluencia de varias luchas y ha defendido que están "tejiendo diferentes luchas de los ejes que entendemos que sostienen este modelo de ciudad y de economía, que son la explotación del territorio, la precarización laboral y el no acceso a la vivienda, ni mucho menos a una vivienda digna".

La plataforma ha insistido en que se está organizando "para ir hacia una huelga general" y ha rechazado esperar a que actúen las instituciones, a las que acusa de saber "perfectamente cómo se regula el precio de la vivienda" sin hacerlo. Amir ha sostenido que la marcha de este sábado es "solamente un hito más en esta campaña que ha sido inmensa" y ha convocado una nueva cita el próximo lunes 29 de junio, a las 19.00 horas, en La Casa Invisible, "para seguir trenzando este camino hacia la huelga general".

Entre la masa de asistentes, Daniela Morales, joven de Málaga que asegura que "los jóvenes malagueños cada vez tenemos más difícil quedarnos en la ciudad". Su pareja y ella trabajan, pero a sus 28 años las cuentas no salen para meterse en una hipoteca. "Tenemos que salir a la calle por estas causas, porque esto tiene que explotar de alguna manera", asevera.

Valoraciones políticas

El PSOE de Málaga se ha sumado a la manifestación. La portavoz del PSOE de Málaga y parlamentaria andaluza, Ana Villarejo, ha advertido de que la vivienda se ha convertido en "algo completamente inaccesible" en la ciudad y ha sostenido que los precios "están totalmente desconectados de los salarios y de la realidad económica de los malagueños y las malagueñas".

Ha situado entre los responsables al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al alcalde, Francisco de la Torre, "que ha convertido una ciudad de malagueños en una ciudad de turistas". El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Mariano Ruiz Araujo, ha reclamado "un cambio radical del modelo de ciudad" y ha denunciado la expulsión de más de 40.000 malagueños de entre 25 y 40 años en los últimos años.

Por su parte, el coordinador de IU-A y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha reivindicado que la movilización demuestra que no van "a parar hasta que se resuelva el problema de la vivienda" en el país. "Esta manifestación es prueba de que la lucha por la vivienda es la lucha de la democracia en nuestro tiempo, porque el derecho a la vivienda es hablar de un país para todos y todas y no solo para los especuladores y las especuladoras", ha afirmado.

Valero ha exigido al Gobierno andaluz que "deje de trabajar para el sector inmobiliario" y aplique la ley de vivienda, y ha reclamado que el Congreso "vuelva a llevar" el decreto antidesahucios. "Se lo decimos claro al Partido Popular, a Vox y a la gran patronal del sector inmobiliario", ha lanzado, antes de sentenciar que "nuestras vidas valen mucho más que su negocio". Le han acompañado el parlamentario de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, y la coordinadora de IU Málaga y concejala en la oposición, Toni Morillas.

El concejal y portavoz de Podemos en el Ayuntamiento, Nicolás Sguiglia, ha calificado de "éxito rotundo" la manifestación y ha sostenido que demuestra "el profundo malestar que existe en Málaga con un mercado de la vivienda completamente descontrolado". Para Sguiglia, la movilización representa "un punto de inflexión político".