Fundación Unicaja concede cerca de 100 Becas USA para estudiar inglés en Estados Unidos

Imagen de la entrega de becas de la Fundación Unicaja.

Las claves

Las claves Generado con IA Fundación Unicaja concede cerca de 100 Becas USA para jóvenes de 14 a 17 años, permitiéndoles estudiar inglés este verano en Estados Unidos. El programa incluye 10 becas completas para familias con menos recursos, 70 becas parciales y 25 plazas bonificadas, con una notable demanda de más de 300 solicitudes. Los estudiantes seleccionados convivirán durante tres semanas con familias estadounidenses y asistirán a clases en centros públicos en diversos estados del país. Las becas, con más de 30 años de trayectoria, buscan fomentar el aprendizaje del inglés y la formación integral a través de la inmersión cultural y académica.

Cerca de un centenar de jóvenes de entre 14 y 17 años van a vivir este verano una inmersión lingüística y cultural en Estados Unidos gracias a una nueva edición de las Becas USA de Fundación Unicaja, un programa que desde hace más de tres décadas fomenta el aprendizaje del inglés a través de la convivencia con familias norteamericanas y la asistencia a centros educativos públicos.

La Sala Fundación Unicaja María Cristina, en Málaga, ha acogido este viernes el acto de entrega de las ayudas y plazas de esta iniciativa, desarrollada en colaboración con la organización especializada en educación internacional Aston Herencia.

En el acto han participado el director general de Fundación Unicaja, Sergio Corral; el director general de Aston Herencia, Enrique León; la directora de División de Actividades de la Fundación Unicaja, Cristina Rico; el director de Actividades Sociales, Gerardo Lerones, y el responsable de Educación, Enrique Gómez-Puig.

En esta edición, el programa ha ofertado más de un centenar de plazas repartidas en distintas modalidades para facilitar el acceso de los estudiantes a esta experiencia internacional.

En concreto, se han concedido 10 becas completas, valoradas en 4.400 euros cada una y destinadas a jóvenes de familias con menos recursos económicos; 70 becas parciales, dotadas con 2.200 euros, a las que Aston Herencia añade otros 200 euros por estudiante; además de 25 plazas bonificadas para aquellos aspirantes que no obtuvieron una beca, pero podrán participar en el programa a un coste reducido.

La convocatoria ha despertado un notable interés, con más de 300 jóvenes procedentes de distintos puntos de España presentando su candidatura.

Tres semanas de inmersión en Estados Unidos

El viaje se desarrollará del 23 de agosto al 14 de septiembre y llevará a los participantes a distintos estados del país, entre ellos Utah, Arizona, Illinois, Michigan, Carolina del Norte y Georgia.

Durante esas tres semanas, los estudiantes convivirán con familias estadounidenses y asistirán a clases en centros públicos, una fórmula que busca favorecer tanto el perfeccionamiento del idioma como el conocimiento directo de la cultura y el sistema educativo del país.

Los beneficiarios del programa han sido seleccionados atendiendo principalmente a su expediente académico, que representa el 80% de la valoración final, así como a su nivel de inglés y su motivación, evaluados mediante una entrevista personal.

Las Becas USA constituyen una de las iniciativas educativas con mayor trayectoria de Fundación Unicaja. Desde su puesta en marcha en 1989, el programa ha permitido que más de 3.000 jóvenes disfruten de una experiencia formativa en Estados Unidos.

A lo largo de estos años, los estudiantes han realizado estancias en ciudades como Boston, Chicago, Nueva York, Washington, Indianápolis, Baltimore o Maryland, consolidando un proyecto que persigue favorecer la formación integral de los jóvenes mediante el aprendizaje del inglés y el intercambio cultural.