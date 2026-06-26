De la Facultad de Turismo al Caminito del Rey: la arquitectura más brillante de Málaga ya tiene ganadores

Fotografía de familia de los premiados por el Colegio de Arquitectos de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA Los Premios Málaga de Arquitectura 2026 han reconocido 12 proyectos y 11 accésits en siete categorías, destacando la diversidad e innovación de la arquitectura en la provincia. Entre las obras premiadas figuran la vivienda unifamiliar Casa Cantal, la Facultad de Turismo de Málaga, y la rehabilitación del Caminito del Rey, valoradas por su diseño, sostenibilidad y adaptación al entorno. Se ha otorgado una distinción especial a José Seguí Pérez por su excelencia y trayectoria profesional en la transformación urbana y arquitectónica de Málaga. Los premios también han destacado proyectos en vivienda social, espacios públicos, arquitectura mínima y divulgación cultural, reflejando el dinamismo y la calidad del sector en Málaga.

La arquitectura que está transformando Málaga ya tiene nombres propios.

Desde viviendas sociales en pequeños municipios del interior hasta grandes equipamientos universitarios, pasando por proyectos de regeneración urbana, rehabilitaciones patrimoniales y obras convertidas en símbolos internacionales, los Premios Málaga de Arquitectura 2026 han dibujado una radiografía de la mejor producción arquitectónica desarrollada en la provincia durante los últimos años.

El Colegio de Arquitectos de Málaga ha entregado este jueves unos galardones que, en esta edición, han alcanzado cifras récord de participación, con 127 proyectos presentados.

El resultado ha sido la concesión de 12 premios y 11 accésits repartidos en siete categorías, además de una distinción especial a toda una trayectoria profesional.

Varios de los arquitectos más conocidos de la provincia.

La selección realizada por el jurado pone de manifiesto la diversidad y el dinamismo de la arquitectura malagueña actual, capaz de combinar innovación, sostenibilidad, sensibilidad patrimonial y capacidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Entre los proyectos distinguidos sobresale la vivienda unifamiliar Casa Cantal, ubicada en Rincón de la Victoria y diseñada por los arquitectos Francisco Padilla Durán y María Martín Sánchez (Endosdedos Arquitectura). El jurado ha valorado "el ejemplar diseño de su arquitectura doméstica", adaptada al lugar, utilizando con oficio la técnica tradicional de la fábrica y la celosía cerámica en "un desarrollo residencial contemporáneo con control de la sostenibilidad".

Casa de El Cantal. Fer Gómez - Loveladrillo

El jurado ha otorgado un accésit a la obra Casa Acordeón (Arriate), del arquitecto Francisco Ortega Ruiz (FORarquitectura).

El premio en Vivienda Plurifamiliar ha sido otorgado a la obra 28 patios y 14 viviendas sociales, en Almargen, de los arquitectos Carlos Arias Garnelo y Rafael González García (CREARCTIVE). En esta obra el jurado ha resaltado que se proyecta con "destacable solvencia la composición de varias unidades residenciales, utilizando el volumen construido y el vacío interior para resolver cada vivienda".

En esta misma categoría, ha obtenido accésit la obra Oceanika Coliving en Torremolinos, de un amplio equipo de arquitectos integrado por Juan José Baena Martínez, Marta Gómez Martínez, Joanna Jedrus Cabrera, José de la Peña Gómez-Millán, Borja Navarro Ibáñez de Aldecoa, José María González Chamorro, José Antonio Pavón González y Myriam Rego Gómez (EOVASTUDIO+BAKPAK).

Además, se ha otorgado el Premio Promotor de Arquitectura de Calidad a Nuovit, por impulsar Oceanika, apoyando la arquitectura modular e industrializada de calidad para espacios habitables, y proporcionando una mejora en la identidad de las actuaciones de alojamiento temporal en la Costa del Sol.

Facultad de Turismo de Málaga

El Premio Málaga de Arquitectura en la categoría de Equipamiento y otros usos se ha concedido de manera excepcional ex aequo a dos obras: Facultad de Turismo de Málaga, de los arquitectos Antonio Vaillo i Daniel y Yago Vaillo Usón (Vaillo+Architects) y Joaquín López Baldán; y Funker. Hostel en la Trinidad, de los arquitectos Antonio José Galisteo Espartero, Álvaro Fernández Navarro y Francisco Jesús Camacho Gómez (GANA Arquitectura).

En el primer proyecto, se ha valorado "la monumentalidad, que deriva de su estricto orden y su volumen, apropiada a su destino", mientras que en el caso de Funker. Hostel en la Trinidad, el jurado ha destacado «cómo se acomoda la arquitectura a escala humana, proporcionando vitalidad a su entorno urbano y confortabilidad para los visitantes».

Asimismo, se ha concedido el Premio Obra Joven a la obra Casa Nuez Moscada (Málaga), del arquitecto Álvaro Carrillo Eguilaz, en la que el jurado valora «la valentía del desarrollo de la arquitectura convencida de un ideal, pero adecuándola a lo económico».

En la modalidad Guerrero Strachan se premia la intervención en edificaciones o enclaves preexistentes ubicados en la provincia de Málaga, en todas sus escalas y modalidades de intervención: rehabilitación, conservación, restauración y/o puesta en valor de restos arquitectónicos y/o arqueológicos.

El premio ha sido para el proyecto Rehabilitación de edificio Call Center a espacio educativo en Málaga, de los arquitectos Ignacio Merino Rivero y Gonzalo Merino Rivero (Flow81). En la sede de UTAMED "la experimentación de los materiales, la generación de espacios interiores de relación comunitaria y la ejemplar adaptación de su estructura original se realiza con equilibrio entre la sostenibilidad de la actuación y su identidad relacionada con su emplazamiento en esta ciudad mediterránea», ha señalado el jurado..

Diseño de la sede de Utamed.

Se han otorgado además los siguientes accésits: Rehabilitación del Antiguo Hospital de la Caridad e Iglesia de San Andrés de Coín y Casa Sotarrá en Málaga, de los arquitectos Joaquín López Baldán y Francisco Ortega Ruiz, respectivamente.

Espacio público

El galardón de Espacio Público y Regeneración Urbana ha recaído en el proyecto Urbanización del Sendero del Cau. Caudal y Acueducto de San Telmo en Málaga, de los arquitectos Juan Gavilanes Vélaz de Medrano y Francisco González Fernández (GG2 Arquitectos). El jurado ha subrayado su configuración como espacio público lineal que contribuye a "revivir" el entorno, así como la incorporación de miradores hacia el paisaje y de elementos vinculados a la memoria histórica del lugar.

La obra Naturalezas docentes Isla y Senda Verde de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, de los arquitectos Nerea Salas Martín y Ferran Ventura Blanch, ha recibido un accésit. Uno de los reconocimientos con mayor carga simbólica ha sido el Premio Década.

El Premio Málaga de Arquitecturas Mínimas reconoce y premia obras de pequeña escala que abarcan desde interiorismo hasta instalaciones artísticas, ubicadas específicamente en la provincia de Málaga. Además, se consideran obras no estrictamente arquitectónicas pero que implican a profesionales del diseño gráfico, mobiliario, artesanía y joyería, siempre y cuando representen intervenciones significativas dentro de sus respectivos campos.

Un momento de la gala.

En esta edición ha sido para el proyecto Kiosquito en Málaga, del arquitecto Francisco Toré Mesa. En un momento en el que los kioscos están desapareciendo, el jurado ha valorado la transformación "con brillantez" del objeto contenedor de pequeña escala, rehabilitándolo en su uso mínimo como librería con cafetería, destacando el uso de los materiales en la reforma sin perder el necesario diálogo con su entorno en el espacio público. El accésit ha sido para la obra El Corralón en Málaga, de los arquitectos Carlos Arias Garnelo y Rafael González García.

Premio María Eugenia Candau

El Premio María Eugenia Candau, que reconoce las obras de arquitectos colegiados en Málaga, pero realizadas fuera del ámbito colegial, ha sido otorgado a la obra Zona Base Incubazul en Cádiz, de los arquitectos Carlos Quevedo Rojas y Carlos Peinado Madueño (Carquero Arquitectura). Destaca «el diseño modélico de la plástica de su composición» en un uso no habitacional, como incubadora de empresas, así como el atractivo de la intervención, en la que la utilización de contenedores marítimos permite estructurar los espacios de trabajo y de relación comunes.

El jurado ha concedido además los siguientes accésits: la Casa cueva de la Bola de Oro en Granada, de los arquitectos Pablo Farfán Manzanares y Monika Brummer; y el proyecto I+D+i Smart Tree UJA en Jaén, de los arquitectos Alberto García Marín, Juan Manuel Sánchez La Chica y María José Márquez Ballesteros.

Premio Década

Imagen de uno de los puntos del Caminito del Rey, en Málaga.

En esta modalidad, que premia obras destacadas con más de diez años en la provincia malagueña, valoradas por su vigencia, conservación y mantenimiento, el galardón ha sido para el proyecto Recuperación del Caminito del Rey en Ardales, del arquitecto Luis Machuca Santa Cruz y su equipo de la Diputación Provincial de Málaga.

El jurado ha identificado la obra como "un símbolo mundial", con repercusión más allá de Málaga, destacando su diseño minimalista y adaptado al entorno, así como la durabilidad de sus materiales, lo que ha permitido dar continuidad a la labor de conservación y mantenimiento.

El proyecto Rehabilitación de la casa taller de Pedro de Mena para uso museístico en Málaga, del arquitecto Francisco González Fernández, ha recibido un accésit.

Premio José Moreno Villa

El Premio José Moreno Villa de Fomento de la Arquitectura reconoce la labor de divulgación cultural que promueve y defiende la arquitectura y el urbanismo en la provincia. En esta edición se le ha concedido al proyecto de comisariado de la exposición Más que un grano de arena. Málaga y el arquitecto Guerrero Strachan, de los arquitectos Enrique Bravo Lanzac, Francisco González Fernández, Juan José Gutiérrez Blanco y Luis Ruiz Padrón.

El jurado ha destacado la labor de comisariado de la exposición como medio de difusión de la arquitectura y ha valorado especialmente «la contextualización de la ciudad en su tiempo, la ordenación del espacio expositivo, la puesta en valor del contenedor museográfico y la espacialidad de la propia arquitectura histórica, que han conducido al espectador al conocimiento de la laboriosa recopilación de información sobre las obras del arquitecto malagueño».

Han obtenido accésits el proyecto de divulgación La democratización del conocimiento arquitectónico a escala masiva, del arquitecto Juan Alejandro Goñi, y el Catálogo de Pinturas Murales de Málaga, instrumento redactado por Lourdes Royo-Naranjo, Beatriz Prado-Campos, Aurora Zafra Gutiérrez y Cristina Gallardo Ramírez.

Distinción Especial Excelencia a la Trayectoria

La Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Málaga ha distinguido al arquitecto colegiado José Seguí Pérez con la Distinción Especial Excelencia a la Trayectoria, en reconocimiento a una labor profesional «desarrollada con oficio, responsabilidad y dedicación y, en definitiva, con excelencia», que le ha convertido en un referente del colectivo. Asimismo, con este galardón se le reconoce y agradece su ejemplar participación en todos los ámbitos en los que ha desarrollado su carrera.

Con más de 50 años de trayectoria, ha desarrollado una intensa labor en las distintas escalas de la arquitectura, desde la edificación hasta la planificación urbanística, contribuyendo de manera decisiva a la construcción y transformación de la ciudad. La institución colegial ha querido destacar la trascendencia de su obra, versátil y prolífica, y, "más allá de los debates generados por la complejidad de algunas de sus soluciones", reconocer su capacidad para comprender los procesos que han hecho posible el desarrollo y el éxito de cada proyecto.