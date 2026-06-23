Cae en Málaga una red de narcotráfico que enviaba droga a Francia con coches robados y matrículas falsas

Las claves

Las claves Generado con IA Desmantelada en Málaga una red criminal que enviaba droga a Francia usando coches robados y matrículas falsas. La Policía Nacional ha detenido a tres personas y ha investigado a otras dos por delitos de tráfico de drogas, tenencia de armas y falsedad documental. En la operación se incautaron 400 kilos de hachís, nueve vehículos (cuatro robados), armas de guerra, munición y once juegos de matrículas falsas. La banda utilizaba el método 'go fast', cambiando matrículas hasta cuatro veces por trayecto y usando vehículos lanzadera para evitar controles policiales.

Agentes de la Policía Nacional de Udyco Torremolinos (Málaga), en el marco de la Operación Chef 2, han desmantelado una organización criminal vinculada, presuntamente, con el narcotráfico internacional. Han sido detenidas tres personas (más dos investigadas) a las que se les imputan delitos de tráfico de drogas, tenencia y depósito de armas, robo/hurto de uso de vehículo, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

Los investigados se dedicaban a la adquisición, acopio, guarda, preparación y transporte, por vía terrestre, de sustancias estupefacientes hasta su destino, mercados internacionales europeos, para lo que utilizaban automóviles sustraídos a los que alteraban sus elementos identificativos, ha indicado la Policía Nacional.

El método go fast se caracteriza por utilizar vehículos lanzadera que dan cobertura y que avisan al cargado con droga en caso de detectar presencia policial.

En los registros efectuados se han intervenido nueve vehículos --cuatro de ellos sustraídos-- tres fusiles, una pistola, cartuchos, once juegos de placas de matrículas falsas, inhibidores de señal, lanzadestellos y documentación falsa entre otros efectos . Igualmente se aprehendieron diez bultos con un peso de 400 kilogramos de hachís.

La operación se inició el pasado mes de diciembre, cuando agentes de Udyco Torremolinos localizaron a miembros de una organización criminal, de origen galo, dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes.

Durante meses los integrantes de este grupo criminal fueron sometidos a vigilancias y seguimientos, pudiendo establecer los investigadores el círculo de personas, así como los vehículos, naves y domicilios utilizados.

La operativa de la organización consistía en realizar transportes internacionales de droga que previamente habían adquirido, expediciones con destino Francia, donde utilizaban vehículos de carga con placas de matrícula falsas. Además, se ha constatado que en un único trayecto las llegaron a cambiar hasta en cuatro ocasiones.

Finalmente, los agentes tuvieron que precipitar la explotación de la operación al detectar una importante carga de sustancias estupefacientes, en la zona de Cádiz. Esa misma noche, los investigadores consiguieron detener la descarga de 400 kilogramos de hachís en una vivienda de la localidad de Marbella.

En los tres registros practicados, dos viviendas y uno en un garaje privado de diez plazas de aparcamiento, se procedió a la intervención de nueve vehículos --cuatro de ellos denunciados como sustraídos--, tres fusiles (armas de guerra), una pistola, más de 300 cartuchos de munición, once juegos de placas de matrícula falsas, troqueladora de placas, 1.200 soportes de placas de matrícula vírgenes, inhibidores de señal, lanzadestellos y documentos de identidad falsos.