Muere una joven de 27 años tras caer sobre unas cañas junto a una discoteca de Málaga capital

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Las claves Generado con IA Una joven de 27 años falleció tras caer sobre unas cañas junto a una discoteca en Málaga. El accidente ocurrió en la madrugada del viernes al sábado en la calle Paquiro, en el distrito Cruz de Humilladero. La víctima fue atendida por los servicios de emergencia y trasladada al Hospital Regional, donde permaneció en la UCI hasta su fallecimiento. La Policía ha confirmado que la caída fue accidental y no existen indicios de criminalidad.

Una joven de 27 años falleció este sábado, unos días después de sufrir una brutal caída sobre unas cañas junto a una discoteca en la zona del Recinto Ferial Cortijo de Torres, según ha podido confirmar este periódico.

El suceso tuvo lugar durante la madrugada del viernes al sábado en la calle Paquiro, a la altura de una discoteca situada en el distrito de Cruz de Humilladero, tal y como adelantó Málaga Hoy.

Sobre las 4.30 horas, un testigo alertó al servicio de Emergencias 112 Andalucía de que una joven había resultado herida en la zona y precisaba asistencia sanitaria, según informaron portavoces del 112.

Hasta el lugar se activó un dispositivo con una ambulancia, que evacuó a la víctima hasta el Hospital Regional, donde permanecía hasta el pasado fin de semana en la UCI.

Fuentes policiales han confirmado también que la joven ha fallecido tras una caída que fue accidental y que no constan investigaciones al respecto, puesto que no se observan indicios de criminalidad.