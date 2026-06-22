Detienen al autor de una decena de robos en obras de Málaga: se llevó hasta una excavadora y una caseta

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 39 años por el robo de material de obra y maquinaria pesada valorados en más de 43.000 euros. Entre los objetos robados se encuentran una excavadora, una caseta de obra, andamios, mallazos y tubos de acero, todos de gran tamaño. El detenido actuaba principalmente en obras y polígonos industriales de Málaga, aprovechando la falta de sistemas de seguridad y actuando en horario nocturno. Parte del material robado, como la excavadora y herramientas, fue recuperado por la policía junto con el camión utilizado para los robos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga al presunto autor de varios robos de material de obra y maquinaria pesada. La investigación arrancó a raíz de cinco denuncias por la sustracción de andamios, una caseta de obra y maquinaria, unos efectos cuyo valor superaba los 43.000 euros.

Los agentes adscritos a la Comisaría de Distrito Oeste iniciaron las pesquisas cuando los afectados denunciaron los hechos. Tras reunir todas las indagaciones lograron identificar al supuesto autor, un varón de 39 años, y localizaron también su zona de actuación, un diseminado de la provincia de Málaga donde se ocultaba y guardaba el material sustraído.

Entre los efectos robados figuran una caseta de obra valorada en 3.000 euros, una máquina excavadora tasada en 15.000 euros, andamios por valor de 5.720 euros, 166 mallazos por 3.835 euros y dos tubos de acero con sus codos.

Durante la investigación, los agentes confirmaron varios puntos en común. Los hechos se habían cometido con cierta proximidad geográfica, tres de ellos en la misma obra y en varios polígonos de la capital. La mayoría de los robos se produjeron en horario nocturno y en obras carentes de sistemas de seguridad, vigilantes o cámaras, ya que se encontraban a pie de calle. Los objetos sustraídos eran de gran tamaño, por lo que el autor habría necesitado un vehículo de carga para llevárselos.

Los policías encargados del caso establecieron vigilancias y lograron localizar los efectos sustraídos, así como el camión empleado para cometer los robos. De hecho, recuperaron parte del material, como la excavadora, una bomba engrasadora y un cazo de dientes y de limpieza.