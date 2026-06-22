Dos aviones anfibios y un helicóptero participan en la extinción de un incendio forestal en Casabermeja

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio forestal se ha declarado este lunes en el paraje Los Portales, en Casabermeja (Málaga). El Plan Infoca coordina la extinción del fuego con equipos terrestres y aéreos. En la zona trabajan dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, una autobomba y un helicóptero ligero. A las labores de extinción se han sumado dos aviones anfibios ligeros para reforzar el operativo.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, trabaja con efectivos por tierra y aire en un fuego declarado este lunes en un paraje en el municipio malagueño de Casabermeja.

El fuego se ha declarado en la tarde de este lunes y afecta al paraje Los Portales, según han señalado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales.

Inicialmente se han desplazado a la zona dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, una autobomba y un helicóptero ligero, y, además, se han sumado a las tareas de extinción dos aviones anfibios ligeros.