Atropello múltiple en Frigiliana: una conductora arrolla a varios vecinos que estaban en la terraza de un bar

Imagen de la calle donde ha ocurrido el suceso en Frigiliana. Google Maps

Las claves

Las claves Generado con IA Tres personas han resultado heridas tras un atropello múltiple en Frigiliana, Málaga. El incidente ocurrió a las 19:30 horas cuando un turismo arrolló a varias personas en la terraza de un bar en la calle San Sebastián. Se investiga si la conductora del vehículo sufrió algún problema sanitario mientras conducía.

Grave suceso en la provincia de Málaga. Tres personas han resultado heridas en la tarde de este lunes en un atropello múltiple ocurrido en la localidad de Frigiliana, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, los hechos han tenido lugar a las 19:30 horas.

A esa hora, varios ciudadanos han llamado al 1-1-2 para informar de que un turismo había atropellado a varias personas que se encontraban en la terraza de un bar en la calle San Sebastián.

La sala del 1-1-2 ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias, a los bomberos, que finalmente no han tenido que intervenir, y a la Policía Local.

Los sanitarios han confirmado que tres personas han resultado heridas en este suceso. Se investiga si la conductora del turismo ha podido sufrir algún problema de carácter sanitario mientras conducía.