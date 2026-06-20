Las familias de la Finca Colores de Casabermeja celebran la paralización de su desahucio: "Estábamos muy preocupados"

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía ha paralizado el desahucio de seis familias en la Finca Colores de Casabermeja, tras la presentación de un escrito por parte de dos familias afectadas. Las familias celebran la decisión aunque el alivio es temporal, ya que deberán esperar la resolución del expediente administrativo por irregularidades urbanísticas. El propietario de la finca, el exagente FIFA José González Rojas, está en prisión y la finca está siendo investigada por obras y edificaciones ilegales en zona protegida. Las familias han tenido que instalar placas solares y comprar agua tras el corte de suministros por parte del propietario, quien facturaba la luz y el agua de forma irregular.

Las seis familias que residen en la Finca Colores respiran tranquilas desde hace unos días, cuando la Junta de Andalucía el pasado martes canceló el precinto de las viviendas en la que residen en estos terrenos después de que dos familias afectadas presentaran un escrito.

Uno de esos vecinos, según explica a este periódico, asegura que estaban "muy preocupados" porque si el precinto de sus viviendas y la paralización de su uso seguían adelante, no sabían dónde iban a meterse. Ahora el clima es totalmente diferente, ya que celebran esa paralización y el hecho de que puedan seguir en sus casas como hasta ahora.

El ambiente en Finca Colores es festivo. Celebran el que pueden quedarse en sus casas y seguir con sus vidas, pero el alivio es temporal, ya que les han informado de que deberán esperar a que concluya por completo el expediente administrativo abierto por las irregularidades urbanísticas detectadas en la finca para saber qué va a pasar.

En la finca conviven seis familias que pagan su alquiler a través de una empresa llamada Producciones Ecológicas del Lugar SLU, que no ejerce ninguna propiedad sobre la finca y dejó de existir en octubre de 2023 porque al parecer Hacienda le retiró su NIF, según Facua.

Además, también han tenido que luchar para tener suministros básicos. Al parecer, según el vecino, el propietario de la finca les cortó la luz y el agua después de que las familias descubrieran que las facturaba de forma irregular, enganchada de manera ilegal al poste de un vecino, según los residentes.

Desde entonces, cada familia ha tenido que instalar placas solares y comprar bidones de agua que les rellenan los depósitos de agua desde el pueblo.

Investigaciones que recaen sobre la Finca Colores

Cabe recordar que el propietario de esta finca son el exagente FIFA José González Rojas y su pareja.

González Rojas actualmente está en prisión cumpliendo una condena de 45 días por impago de pensiones, la primera de las cuatro sentencias firmes que tiene pendientes.

La Finca Colores de González Rojas también está siendo investigada por la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana. En concreto, realizó una inspección en 2024 por la que se detectaron numerosas ilegalidades y sobre las que ahora han ordenado su paralización.

Entre esas ilegalidades, según Facua, están unas “obras consistentes en la apertura de caminos, creación de bancales e instalación de edificaciones prefabricadas con vocación de permanencia”. Todo ello en una finca no urbanizable ubicada en la Zona de Protección Territorial denominada Montes de Málaga.

Algunas de las irregularidades cometidas en Finca Colores fueron puestas en conocimiento de los juzgados hace dos años por el Seprona, que denunció un delito contra el medio ambiente por la emisión de residuos sin ningún tipo de tratamiento que acaban vertidos en la naturaleza, con los consiguientes daños ambientales.

La causa está abierta en la Plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga.