Cocaína, puertos y una empresa tapadera de Estepona: el viaje de un alijo valorado en más de 150 millones de euros

El alijo estaba vinculado a la organización del narco holandés Joseph Johannes Leijdekkers, implicando a distintas mafias europeas y el uso de empresas legales como tapadera.

La operación fue posible gracias al seguimiento de un contenedor camuflado como cacao, con destino a una empresa tapadera en Estepona, Málaga.

La droga fue enviada desde Sierra Leona, punto clave actual para introducir cocaína en Europa, y llegó a través de puertos de Alemania y España.

Se ha incautado en España un alijo de 8 toneladas de cocaína valorado en más de 150 millones de euros.

Un alijo de cocaína valorado en miles de millones de euros lo gestionan personas desde un móvil encriptado y desde cualquier punto del planeta. A poder ser desde un resort en Dubai, Tailandia, Cali o Sierra Leona.

Pero para coordinar una empresa de ese calibre necesitas que haya gente que en persona dirija las operaciones. El narcotráfico funciona así, unos se juegan la cárcel en cada minuto y otros dependen de que un servicio secreto no hackee el nuevo sistema de encriptación de turno que se esté utilizando en el momento.

Sin duda, descubrir a los segundos es más complicado. A unos los pillan in fraganti, a otros se les intenta rastrear el dinero.

El último gran alijo que se ha incautado en España, 8 toneladas, ejemplifica a la perfección cómo está funcionando el tráfico de drogas a nivel internacional.

El crimen organizado es tan camaleónico que ha convertido Sierra Leona en el punto clave para introducir cocaína en Europa. Desde allí se están cargando los principales envíos de esta droga hacia territorio europeo gracias a la mediación de un narcotraficante que ha convertido ese país en el primer narcoestado de África.

Esto genera un problema tan grave que es muy probable que Sierra Leona no perciba fondos de la Unión Europea debido a la presión que está ejerciendo Países Bajos para que entreguen al señor que mueve todos estos hilos, Joseph Johannes Leijdekkers.

El narco holandés que se ha hecho, a su manera, vicepresidente del Gobierno de Sierra Leona. Es el yerno del presidente y trata bien a la gente. No escatima en regalar obsequios a quien considera que le puede abrir una puerta en el país.

El reciente alijo incautado realizó una travesía más compleja de lo habitual con el objetivo de dificultar la trazabilidad del envío inicial. El contenedor que camuflaba las 8 toneladas de cocaína en supuesto cacao en grano partió del puerto de Freetown a finales de enero con destino al puerto de Jade-Weser en Wilhelmshaven (Alemania) al que llegó el 9 de febrero.

Allí, agentes de Aduanas alemanes sospecharon de ese envío porque Sierra Leona se ha convertido, como dijimos antes, en el país clave para la logística de cocaína que entra en Europa.

Tras una revisión exhaustiva con el escáner, descubrieron que la mercancía declarada contenía una sustancia de un valor superior y prohibida en todos los países del mundo.

Un alijo de droga intervenida.

Esto motivó que iniciaran una investigación para descubrir cuál era el recorrido de ese contenedor en su entrada en la UE. Por eso lograron una orden judicial de una entrega vigilada y, gracias a la colaboración de las autoridades españolas, consiguieron seguir la ruta del contenedor.

En España la operación la dirigió el Juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona de la Plaza nº 2. Ocurrió de esta forma porque la empresa que iba a recepcionar la droga tiene su sede en Estepona aunque la droga no iba a ser descargada allí.

Después de Alemania, el carguero se dirigió a Barcelona donde llegó el 12 de marzo, el contenedor con parte de la droga estuvo monitorizado completamente por agentes de Vigilancias Aduaneras destinados allí que tuvieron la tarea de asegurar que nadie accediera a él.

Esto es clave porque la investigación podría dar un giro ya que no es la primera, ni la segunda vez que organizaciones criminales sufren un robo de la mercancía y cambia toda una operación judicial. Si ocurriera eso es muy posible perder la trazabilidad del alijo y la prioridad de la investigación inicial cambiaría.

El contenedor permaneció hasta el 14 de mayo en el recinto aduanero del puerto de Barcelona sin que nadie presentase un Documento Administrativo Único para pagar los impuestos correspondientes y reflejar la información completa de la ruta que se iba a realizar y el destino final de la mercancía.

La clave de esta operación de narcotráfico de un altísimo nivel era conseguir el despacho aduanero para retirar la mercancía del puerto y a Vigilancia Aduanera le interesaba conocer quien se iba a hacer cargo de ese contenedor y hacia donde se dirigía.

La sorpresa llegó cuando supieron que la empresa que iba a recepcionar la mercancía ya estaba siendo investigada por otra operación sospechosa de traficar con cocaína y finalmente un camión llevó el contenedor marítimo hacia una nave industrial recientemente alquilada en el Ejido (Almería).

La empresa que se utilizó como tapadera para ello la administra un empresario malagueño que fue detenido en el momento de comenzar a descargar las 8 toneladas de cocaína. Esta información la adelantó Iván Gómez del Diario de Almería.

Con este actor secundario manejando un alijo multimillonario se debe abrir el melón de la importancia de personas desconocidas para el gran público pero que sin ellos es imposible que una operación de este calibre dirigida por el mayor narcotraficante de Europa actualmente salga bien. La Mafia Albanesa, el Cartel de los Balcanes o la Mocro Maffia necesitan infiltrarse en el circuito legal para dar apariencia de legalidad.

Sin la empresa tapadera de Málaga que simule transacciones económicas es imposible que un envío desde Sierra Leona de tal magnitud se introduzca en Europa. Y viendo los plazos de la operación, desde finales de enero hasta el 15 de mayo vemos la paciencia con la que trabajan las principales organizaciones criminales europeas.

Pero todo tiene un motivo, 8 toneladas de cocaína equivalen a más de 152 milllones de euros en el mercado negro. En un ranking de empresas de más facturación en Málaga este empresa criminal sería la 15º en Málaga. Por algo el narcotráfico es el negocio más lucrativo del mundo.