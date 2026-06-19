Cierran el Parque del Agua de la Misericordia en Málaga capital por un posible brote de gastroenteritis

Las claves

Las claves Generado con IA El Parque del Agua de la Misericordia en Málaga ha sido cerrado de forma preventiva tras detectarse varios casos de gastroenteritis en niños que jugaron allí. El Ayuntamiento de Málaga tomará muestras del agua del parque para determinar si existe relación entre la calidad del agua y los casos de gastroenteritis. El parque permanecerá cerrado hasta obtener los resultados del análisis y, si es necesario, se tomarán medidas adicionales. El parque, ubicado junto a la playa de la Misericordia, cuenta con nueve áreas de juego de uso gratuito y suele someterse a controles y tratamientos previos a su apertura.

Varios niños que habían estado jugando en el Parque del Agua situado en La Misericordia en Málaga capital han tenido gastroenteritis. No se sabe si es causa/efecto pero, por si acaso, el Ayuntamiento ha decidido cerrar esta instalación de forma preventiva.

Según han informado desde el Consistorio, el Servicio de Salud Pública va a tomar muestras del agua para ver si los casos de gastroenteritis se deben a un mal estado del agua o no.

Este parque acuático no se abrirá hasta que no se obtenga el resultado del análisis y, en caso de que sea afirmativo, se tomen las medidas oportunas.

El parque acuático de Málaga.

Es un fastidio, especialmente para los niños, en un fin de semana en el que se espera mucho calor, pero más vale prevenir que curar.

Este parque está en el paseo marítimo Antonio Banderas, junto a la playa de la Misericordia, y tiene nueve espacios de juego siendo su uso completamente gratuito.

Desde el Ayuntamiento detallan que "previamente a su entrada en servicio, el Área de Sostenibilidad Medioambiental realiza una puesta a punto de los elementos y un hiperclorado. Además, se llevan a cabo controles regulares conforme a la legislación y control de agua de consumo".

No obstante, se van a hacer estos análisis por si el agua fuera la causa de esas gastroenteritis que han detectado en niños de varios colegios de la zona.